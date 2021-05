Le fabricant de chaussures Birdies a grimpé en flèche pendant la pandémie mais a appris une dure leçon

Alors que les femmes de tout le pays abandonnaient leurs talons pendant la pandémie, la société de chaussures Birdies a prospéré.

La marque s’adressant directement aux consommateurs se présente comme un «appartement élégant qui est secrètement une pantoufle». Le résultat: une croissance de 300% d’une année sur l’autre en avril 2021.

Cela aurait pu être plus élevé. La société basée à San Francisco a vendu tous ses articles de mode saisonniers en novembre, même après avoir acheté le double de la quantité de pantoufles en 2020 pour répondre à la demande. Pendant les vacances d’hiver, seuls les produits de base étaient disponibles.

«Nous n’avons jamais vraiment été en mesure de saisir les formidables avantages», a déclaré Bianca Gates, cofondatrice et PDG de Birdies. « Nous avons appris à nos dépens que, dans notre entreprise, vous ne pouvez vendre que ce que vous avez. »

Elle a refusé de partager des chiffres de vente spécifiques. Les chaussures varient de 85 $ à 140 $ la paire.

L’idée des Birdies est née lorsque Gates et la co-fondatrice Marisa Sharkey, des amis de longue date de leur temps à Manhattan, ont réalisé qu’ils n’avaient pas de mocassins incontournables à porter pour recevoir des amis à la maison.

«J’ai eu ce moment de M. Rogers, quand il met ses chaussures de maison», a déclaré Gates.

Le couple a rassemblé ses têtes, a développé un prototype en 2015 et vendu 1800 paires à des amis et à la famille cette année-là. Gates a continué à travailler à temps plein chez Facebook, mais a quitté en 2017 alors que Birdies grandissait et que les fondateurs ont décidé de collecter des fonds.