Le fabricant de Bud Light écorché pour une publicité se moquant des clients

La dernière campagne d’Anheuser-Busch fait l’objet de critiques suite à son précédent accord désastreux avec un influenceur trans

Le fabricant de Bud Light, Anheuser-Busch, a été brutalisé sur les réseaux sociaux jeudi à propos de sa dernière publicité, qui semblait se moquer du même groupe démographique de base qu’il avait indigné il y a des mois en s’associant à l’influenceur trans controversé Dylan Mulvaney.

La publicité dépeint des Américains souriants et désemparés de la classe moyenne et presque exclusivement blancs qui tentent des activités récréatives estivales typiques malgré une compréhension apparemment médiocre des concepts de chaleur, de lumière, de liquides et de canettes de boisson. Il se termine en rassurant le public que Bud Light est “Facile à apprécier.”

La marque a tweeté l’annonce jeudi, promettant « nous avons un été épique devant nous, » et a été rapidement fustigé, avec plus de 23 600 commentaires contre seulement 1 764 « aime » dès vendredi après-midi. De nombreux utilisateurs de Twitter ont demandé des excuses à la marque pour sa moquerie de « Américains ordinaires », femmes, et la marque « clientèle existante » fratty « . » Une réponse comportait une version photoshoppée de la lecture de l’annonce, « Facile à boire. Plus facile à boycotter.

Craquez un rhume : nous avons un été épique à venir. Chaussettes autobronzantes incluses. pic.twitter.com/CGRCvkHC60 — Bud Light (@budlight) 22 juin 2023

Dans un dossier auprès de la SEC la semaine dernière, Anheuser-Busch a reconnu « La discussion autour de notre entreprise et de Bud Light s’est éloignée de la bière et cela a eu un impact sur nos consommateurs, nos partenaires commerciaux et nos employés. »

En savoir plus Des magasins cibles touchés par des alertes à la bombe suite à un déménagement LGBTQ

Anheuser-Busch a perdu 27 milliards de dollars de capital de marché en deux mois. Le noyau de Bud Light « l’Amérique centrale » démographique a commencé à boycotter la marque en avril en réponse à son partenariat avec l’influenceur trans Dylan Mulvaney, qui comprenait une canette personnalisée arborant le visage de l’acteur et un spot promotionnel mettant en vedette Mulvaney dans une baignoire.

Les ventes de la marque restent en baisse de 26,8 % par rapport à la même période l’an dernier, et la crise a touché d’autres bières Anheuser-Busch, notamment Michelob Ultra et Budweiser. Alissa Heinerscheid, la vice-présidente du marketing responsable de la promotion désastreuse et autrefois médiatisée pour son statut de première femme à diriger l’ancienne « fringant » marque, a pris un congé de l’entreprise.

S’engager à investir dans « protéger les emplois de nos employés de première ligne », Anheuser-Busch a déclaré dans son dossier auprès de la SEC qu’il fournirait « aide financière » aux grossistes – dont beaucoup ont été durement touchés par le boycott des clients – et a promis que la publicité de l’été serait consacrée à « renforcer ce que vous avez toujours aimé de notre marque – qu’elle est facile à boire et facile à apprécier. »

Plus tôt cette semaine, le directeur marketing d’Anheuser-Busch, Marcel Marcondes, a reçu le prix du « Creative Marketer of the Year » aux Cannes Lions – considéré comme les « Oscars de la publicité ». Alors que le prix a été annoncé avant l’affaire Mulvaney, Marcondes a décrit le désastre publicitaire comme « un rappel important à tous les spécialistes du marketing, tout d’abord pour être très humbles. » Il a promis que la marque se concentrerait sur l’appréciation des clients à l’avenir, « d’une manière qui peut rendre [consumers] être ensemble, pas séparés.