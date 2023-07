Le fabricant de bière Corona Constellation Brands prend des mesures stratégiques, le stock apparaît

Les actions de Constellation Brands (STZ) augmentent de plus de 3 % dans les échanges après les heures de bureau après que la société de bière Corona et Modelo ait fait une série d’annonces pour améliorer sa gouvernance d’entreprise. Tout d’abord, la société a fait deux nouveaux ajouts à son conseil d’administration. Luca Zaramella, le directeur financier de Mondelez International, et Bill Giles, l’ancien directeur financier d’AutoZone, ont été élus à compter de mardi, à la suite de la conclusion de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2023 de la société. Habituellement, nous ne reprocherions à personne de passer sous silence des nouvelles comme celle-ci, mais il y a une grande décision à laquelle il faut prêter une attention particulière ici. La sélection de ces deux administrateurs s’est faite dans le cadre d’une collaboration avec un investisseur activiste connu pour faire bouger les choses afin de créer de la valeur pour les actionnaires : Elliott Management. La société a déclaré mardi soir qu’elle faisait partie des plus grands investisseurs du fabricant de bière en raison de sa croyance dans le « potentiel de croissance significatif de la société, alimenté par son premier portefeuille de bières mexicaines », qui ne se reflète pas dans le cours de l’action. Deuxièmement, Club holding Constellation a déclaré avoir conclu un accord de partage d’informations et de coopération avec Elliott, permettant à la société de participer aux réunions du conseil d’administration et de recevoir certaines informations non publiques, mais pas de négocier les actions. Cette entente permettra à Elliott de faire des recommandations à la direction dans le meilleur intérêt des actionnaires. Elliott a également été récemment impliqué dans une situation multi-activiste au nom du club Salesforce (CRM), ce qui a entraîné une plus grande valeur pour les actionnaires. STZ YTD mountain Constellation Brands Performance YTD Des nouvelles comme celle-ci chez Constellation sont toutes rendues possibles grâce à la société qui a éliminé sa structure d’actions à deux classes à la fin de l’année dernière. Bien sûr, Constellation a dû payer une prime élevée pour racheter efficacement la famille des Sands de leurs actions de catégorie B à droit de vote élevé. Mais nous avons toujours soutenu que le prix que Constellation devait payer en valait la peine, car la société ne serait plus forcée de prendre de mauvaises décisions d’allocation de capital et de mauvaises acquisitions comme Canopy Growth ou Ballast Point. Au lieu de cela, la société pourrait allouer une plus grande partie de son flux de trésorerie disponible à la croissance du dividende et aux rachats opportunistes. L’élimination de la ligne de super-vote a également ouvert la porte à des investisseurs activistes susceptibles de s’intéresser à l’action, d’autant plus qu’elle est à la traîne des autres boissons. Même si Modelo Especial a dépassé Bud Light en tant que bière la plus vendue aux États-Unis, le gain d’environ 10 % de Constellation Brands depuis le début de l’année n’est pas du même ordre que la hausse de 31 % de Molson Coors Beverage. Molson a également gagné des parts de marché en raison des boycotts de Bud Light par des personnes mécontentes d’une campagne de marketing avec un influenceur transgenre. Les actions d’Anheuser-Busch Inbev, qui fabrique Budweiser, ont chuté de plus de 4 % depuis le début de l’année. Et troisièmement, la société prévoit d’organiser une journée des investisseurs plus tard cette année pour fournir une mise à jour sur ses initiatives stratégiques et ses perspectives pour ses activités de bière, de vin et de spiritueux. Il s’agit de la direction qui essaie de raconter à la rue la nouvelle histoire, une qui est unique dans l’ensemble du secteur des biens de consommation de base puisque sa croissance est tirée par des volumes plus élevés et ne dépend pas du prix. Nous aurons plus à dire sur tout ce mercredi, mais la nouvelle qu’Elliott est impliqué dans Constellation est un bon signe que des opportunités potentielles de libération de valeur pourraient être à l’horizon. En tant que l’un des rares points positifs avec un gain de près de 10 % par rapport à un rendement à peu près stable pour le secteur de la consommation de base, nous avons réduit Constellation lundi. Mais nous avons toujours une position importante dans notre portefeuille de près de 3 % pour capter davantage de hausse si Elliott pousse à des changements créateurs de valeur. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Bière Corona, propriété de Constellation Brands. Getty Images