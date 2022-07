Le fabricant d’appareils à ultrasons Exo acquiert le développeur d’IA Medo

Exo, fabricant d’un appareil et d’une plate-forme d’échographie au point de service, a annoncé mardi avoir acquis Medo, qui propose des outils d’IA pour l’imagerie par ultrasons.

Medo apporte deux algorithmes approuvés par la FDA à l’entreprise combinée. L’année dernière, l’entreprise a reçu un 510(k) pour Medo Thyroïde, qui aide les utilisateurs à identifier et à évaluer les nodules thyroïdiens chez les adultes. Medo Hip, qui reçu le feu vert de la FDA en 2020, est utilisé pour aider à diagnostiquer dysplasie développementale de la hanche chez les bébés, une condition qui pourrait entraîner des douleurs ou des difficultés à marcher si elle n’est pas traitée.

La technologie de Medo sera intégrée à la plateforme Exo. Le PDG et fondateur Sandeep Akkaraju a déclaré que cet ajout aidera les travailleurs de la santé ayant moins d’expertise en échographie à utiliser ses outils, car le Medo AI leur permet de scanner autour d’un organe et présente les meilleures images.

“Alors que nous nous concentrions sur la construction d’un matériel vraiment puissant et sur la simplicité d’acquisition d’images, ils se concentraient sur le fait de permettre à des personnes moins formées de capturer et d’interpréter des images”, a déclaré Akkaraju. MobiHealthActualités.

“C’était donc vraiment en synergie avec tout ce que nous faisons. En combinant notre technologie et l’IA que Medo a développée, cela simplifiera radicalement la façon d’utiliser les ultrasons pour favoriser l’adoption par tous les soignants.”

LA GRANDE TENDANCE

Une autre entreprise dans le domaine des ultrasons est Butterfly Network, qui a déployé plus tôt cette année une nouvelle plateforme qui se connecte au flux de travail clinique d’un système de santé. La plate-forme d’échographie assistée par l’IA Caption Health a levé 53 millions de dollars en financement de série B en 2020. Elle s’est ensuite associée à Ultromics, axé sur les maladies cardiovasculaires, l’année dernière. Philips propose également son propre système d’échographie portable, qui a reçu pour la première fois l’autorisation de la FDA en 2015.

Pendant ce temps, un certain nombre d’entreprises utilisent l’IA dans d’autres types d’imagerie, notamment Aidoc, RapidAI, Gleamer, Nanox et Qure.ai.

Fondée en 2015, Exo a marqué 220 millions de dollars en financement de série C en juillet de l’année dernière, portant la levée totale de la société à plus de 320 millions de dollars. Exo avait précédemment levé une série B + de 40 millions de dollars en 2020 et une série B de 35 millions de dollars en 2019.

L’accord Medo marque la première acquisition de la société. Akkaraju a déclaré qu’Exo est un projet à long terme visant à construire un système d’échographie plus accessible, qui peut être particulièrement précieux dans les zones rurales.

“Je ne pense pas que la décentralisation [of healthcare]vivant dans un monde post-COVID, va ralentir”, a-t-il déclaré. “Comme je le dis à notre équipe, concentrez-vous sur l’horizon, pas sur les vagues.”