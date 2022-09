Le fabricant d’accessoires Logitech propose des modèles d’iPad Pro inédits

Le fabricant d’accessoires Logitech, qui entretient une relation de travail étroite avec Apple, a apparemment mis en ligne deux modèles d’iPad Pro inédits, avec une page Web pour le stylet Crayon de la marque mentionnant deux nouveaux modèles d’iPad, qui devraient être annoncés dès le mois prochain chez Apple. selon la rumeur, événement spécial d’octobre.

Comme l’a noté 9to5Macen ligne, la page Web de Logitech répertorie le Crayon Digital Pencil comme étant compatible avec les nouveaux modèles iPad Pro 12,9 pouces (6e génération) et iPad Pro 11 pouces (4e génération), qui sont marqués comme “Coming Soon” et continuer à afficher en ligne avec tous les autres modèles commercialisés et leurs numéros de modèle respectifs.

Logitech et Apple travaillent ensemble depuis plusieurs années. Logitech prétend qu’ils conçoivent pour et parfois avec Apple depuis plus d’une décennie, il n’est donc pas surprenant que le fabricant d’accessoires dispose d’informations privilégiées sur les modèles d’iPad Pro non annoncés d’Apple.

La liste Logitech ne révèle aucun détail spécifique sur les deux modèles d’iPad Pro non annoncés ou sur la date à laquelle ils seront officiellement disponibles.