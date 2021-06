Le fabricant chinois de véhicules électriques Xpeng va lever jusqu’à 2 milliards de dollars à Hong Kong

Une voiture électrique Xpeng P7 est exposée lors de la 18e exposition automobile internationale de Guangzhou au China Import and Export Fair Complex le 20 novembre 2020 à Guangzhou, dans la province chinoise du Guangdong. VCG | Groupe visuel Chine | Getty Images

GUANGZHOU, Chine – Le constructeur chinois de voitures électriques Xpeng lèvera près de 2 milliards de dollars dans une cotation à Hong Kong. La société basée à Guangzhou a annoncé jeudi qu’elle émettrait 85 millions d’actions ordinaires de catégorie A à un prix ne dépassant pas 180 dollars de Hong Kong (23,19 $) chacune. Un prix d’offre final sera fixé le ou vers le 30 juin. Au prix d’offre maximal, Xpeng lèverait 15,3 milliards de dollars de Hong Kong (1,97 milliard de dollars) avant les coûts connexes tels que les frais de souscription. CNBC a rapporté plus tôt cette semaine que Xpeng cherchait à lever entre 1 et 2 milliards de dollars. Xpeng est déjà coté à New York. Son offre d’actions à Hong Kong est inhabituelle car il ne s’agit pas d’une cotation secondaire, comme l’ont fait des sociétés comme Alibaba et JD.com. Une cotation secondaire se produit lorsqu’une entreprise a déjà un emplacement de cotation principal tel que les États-Unis, et qu’elle vend ensuite des actions sur une autre bourse.

Au lieu de cela, Xpeng fait ce qu’on appelle une liste à double primaire. Cela signifie qu’il sera soumis aux règles et à la surveillance des régulateurs américains et hongkongais, ce qui n’est pas le cas avec une cotation secondaire. En fonction de la demande, Xpeng et ses banques d’investissement de souscription pourraient émettre plus d’actions, ce qui augmenterait vraisemblablement le montant d’argent que la société tire de la cotation. Xpeng a déclaré qu’il utiliserait le produit de la cotation de Hong Kong pour étendre ses produits et développer des technologies plus avancées, ainsi que pour le marketing et l’expansion de la fabrication.

En savoir plus sur les véhicules électriques de CNBC Pro