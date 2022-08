Le fabricant chinois de véhicules électriques Xpeng lancera un concurrent de Tesla Model Y en 2023

Xpeng a été agressif dans le lancement de véhicules alors qu’il cherche à gagner des parts sur le marché chinois en pleine croissance des véhicules électriques et à défier des leaders tels que Tesla et BYD soutenu par Warren Buffett.

Actuellement, la société propose quatre véhicules en vente – la berline phare P7, une berline P5 moins chère, le véhicule utilitaire sport G3 et un SUV G9 plus grand qui commencera à être livré aux clients en octobre.

L’un des véhicules sera un véhicule dit de classe B et l’autre un véhicule de classe C. Les classes se réfèrent à la taille du véhicule. Pour le contexte, la berline P7 de la société est une voiture de classe B tandis que le SUV G9 est un véhicule de classe C.

Gu a déclaré que le véhicule de classe B sera lancé au cours du premier semestre de l’année prochaine et “va en fait cibler [an] segment de marché encore plus large” que la berline P7. Il a déclaré que la voiture peut être considérée comme un “concurrent sérieux” du SUV de taille moyenne Model Y de Tesla.

Le produit de classe C sortira au second semestre 2023, a ajouté Gu.

“Compte tenu du positionnement haut de gamme et grand format, le nombre peut être limité en termes de contribution”, a déclaré Gu à propos du modèle de classe C. “Mais encore une fois, il ciblera toujours un tout nouveau segment que nous ne couvrons pas auparavant”, a-t-il ajouté.

Gu a également déclaré que les nouveaux modèles ne seront pas des berlines. Il n’a pas commenté le type de véhicule qu’ils seraient.

L’exécutif a déclaré que le modèle de classe B sera “différent” du prochain G9 en termes de taille et de prix.

“Il y a donc une cannibalisation minimale de notre positionnement et de notre gamme de modèles”, a déclaré Gu.

Le modèle Y de Tesla est régulièrement l’un des véhicules électriques les plus vendus en Chine. Mais la concurrence sur le plus grand marché de voitures électriques au monde est en hausse avec Xpeng et ses rivaux Nio et Li Auto qui tentent de défier le géant américain.

Les détails des nouvelles voitures de Xpeng sont intervenus après que la société a annoncé une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre de l’année et de faibles prévisions de livraison pour le troisième trimestre qui ont fait exploser son stock.

Gu a déclaré qu’avec le lancement du G9 et de ses nouvelles voitures l’année prochaine, la société entrera dans un “cycle de croissance”.