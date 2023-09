Le fabricant chinois de véhicules électriques, non rentable, Nio, dévoile un téléphone pour les conducteurs

Alors que les entreprises technologiques chinoises nourrissent depuis longtemps l’ambition de se lancer dans l’industrie des voitures électriques, la nouvelle société de véhicules électriques Nio Inc. a pris le chemin inverse en lançant jeudi son premier téléphone mobile.

Le constructeur automobile non rentable cible sa clientèle fidèle avec le téléphone, qui se synchronisera avec les voitures Nio pour agir comme un porte-clés, afficher des informations telles que la charge de la batterie et contrôler des fonctions telles que le stationnement automatique et le système d’infodivertissement en cabine. Le téléphone basé sur Android coûtera 6 499 yuans (890 dollars) – le même que le dernier produit phare de Huawei Technologies Co., le Mate 60 Pro – a déclaré Nio en dévoilant le téléphone lors de sa « Journée technologique de l’innovation » à Shanghai.

« Nous voulons que notre téléphone se connecte de manière transparente à la voiture et apporte une meilleure expérience utilisateur à nos propriétaires de voitures », a déclaré le fondateur et PDG William Li lors de l’événement. Le téléphone sera vendu via la boutique en ligne de Nio, bien que les livraisons initiales puissent être limitées en raison de contraintes d’approvisionnement.

A lire aussi : Vous cherchez un smartphone ? Pour vérifier le chercheur de mobile

Fondée en 2014, Nio n’a pas encore réalisé de bénéfices sur sa principale activité automobile et brûle de l’argent. Elle a enregistré une perte plus importante que prévu, de plus de 800 millions de dollars au dernier trimestre. En juin, elle a levé environ 738 millions de dollars grâce à la vente d’actions à CYVN Holdings LLC d’Abu Dhabi, et a vendu plus tôt cette semaine 1 milliard de dollars d’obligations convertibles, provoquant une chute de 17 % de ses actions.

Malgré un récent rebond des livraisons mensuelles, Nio n’a expédié que 94 352 véhicules au cours des huit premiers mois de l’année, soit moins de la moitié de son objectif annuel de 250 000. Pour stimuler ses ventes et renforcer son bilan, l’entreprise a réduit ses prix et réduit les avantages clients, déployé des modèles remaniés et retardé certains investissements.

Lors d’un autre point de presse jeudi soir, M. Li a déclaré que la marge brute de l’entreprise devrait revenir à deux chiffres au troisième trimestre, puis s’améliorer encore après avoir chuté à 1 % au cours des trois mois précédents. À plus long terme, Nio vise à atteindre 20 %, a déclaré Li, ajoutant que la baisse des prix du lithium y contribuait.

Nio a persisté avec le forfait de téléphonie mobile, annoncé pour la première fois l’année dernière. En plus du dévoilement du téléphone, Nio a également présenté sa configuration technologique dite full-stack, comprenant des systèmes de batterie, des puces, des transmissions électriques, l’ingénierie des véhicules, la conduite intelligente, les cabines intelligentes et l’intelligence artificielle lors de l’Innovation Tech Day.

La société a déjà commencé la production en série d’un semi-conducteur de contrôle de mémoire radar basé sur un laser qui peut permettre d’économiser plusieurs centaines de yuans par unité, a indiqué M. Li. Cependant, le constructeur automobile manquera son objectif de construire des stations d’échange de batteries en Europe cette année.