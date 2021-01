CHENGDU, Chine / SHANGHAI: Le fabricant chinois de véhicules électriques (VE) Nio Inc, qui est en concurrence avec les constructeurs automobiles haut de gamme conventionnels tels que Daimler AG et BMW, pourrait fabriquer des produits de masse sous une autre marque, a déclaré son directeur général.

«À mesure que les technologies EV progressent et que le coût des batteries diminue, il est possible que nous puissions pénétrer le marché massif, mais certainement pas avec la marque Nio», a déclaré dimanche aux journalistes William Li, directeur général de Nio. Il n’a pas donné plus de détails.

Nio n’a pas immédiatement répondu à une demande de détails supplémentaires. La société livre actuellement trois modèles de véhicules utilitaires sport (SUV) construits dans son usine de Hefei, dont le prix est pour la plupart supérieur à 300 000 yuans (46 200 dollars).

Nio, qui est également en concurrence avec Tesla Inc en Chine, a lancé samedi son premier modèle de berline alors qu’elle envisage une plus grande part du plus grand marché automobile du monde.

Nio a livré 43728 véhicules l’année dernière et a une capitalisation boursière de plus de 92 milliards de dollars, surpassant les constructeurs automobiles conventionnels Daimler et General Motors Co.