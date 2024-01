Le fabricant chinois de smartphones OnePlus revient en Allemagne après que sa société sœur Oppo ait conclu un accord mondial de licences croisées de brevets 5G avec Nokia

Chinois Android fabricant de combinés OnePlus est revenu à Allemagnec’est téléphone intelligent marché après une interruption de près de 18 mois, quelques jours après la société sœur Oppo et le géant finlandais des télécommunications Nokia atteint un niveau mondial 5G accord de licences croisées de brevets pour mettre fin à un long conflit juridique dans 12 pays.

ShenzhenLundi, OnePlus a ramené six modèles de smartphones dans la quatrième économie mondiale, dont le pliable OnePlus Ouvert, selon le site Internet allemand de l’entreprise. OnePlus a également lancé les précommandes de ses derniers combinés OnePlus 12 et OnePlus 12R.

Avant cette semaine, OnePlus ne proposait à l’achat qu’un nombre limité d’accessoires, tels que des écouteurs sans fil, sur son site Internet allemand.

Le retour de l’entreprise en Allemagne intervient au milieu de signes de reprise du marché mondial des smartphones après une crise prolongée, le cabinet de recherche technologique IDC prévoyant une croissance de 3,8 pour cent pour l’industrie cette année.

Un visiteur essaie le smartphone pliable OnePlus Open lors de l’événement d’activation de la marque de la société chinoise à New York le 3 novembre 2023. Photo : Shutterstock alt=Un visiteur essaie le smartphone pliable OnePlus Open lors de l’événement d’activation de la marque de la société chinoise à New York. York le 3 novembre 2023. Photo : Shutterstock >

“Malgré une autre année terne pour les smartphones, l’adoption de la 5G continue d’être un point positif sur l’ensemble du marché”, a déclaré Anthony Scarsella, directeur de recherche au sein du groupe Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d’IDC, dans un récent rapport. IDC s’attend à ce que les expéditions mondiales de smartphones 5G augmentent de 20 % cette année, contre 11 % en 2023.

Les vendeurs chinois de smartphones cherchent également à accroître leurs ventes au-delà de leur marché national, le plus important du secteur, où la guerre des prix des téléphones portables s’est intensifiée.

Le retour de OnePlus en Allemagne intervient après qu’Oppo et Nokia ont signé un accord mondial de licences croisées de brevets, couvrant les brevets essentiels aux standards de la 5G et d’autres technologies de communication cellulaire. Oppo paiera les redevances dues à Nokia pour l’utilisation de ses brevets sur la base des tarifs convenus et des modalités de règlement.

Cet accord permet à Oppo et Nokia de résoudre leurs litiges en cours en matière de brevets dans toutes les juridictions. Les termes précis de leur accord restent confidentiels.

OnePlus avait arrêté les ventes de smartphones en Allemagne en août 2022 après Oppo a perdu face à Nokia dans un procès pour violation de brevet dans le pays. Cette décision d’un tribunal régional de Mannheim, dans le sud-ouest de l’Allemagne, a effectivement interdit à Oppo de vendre ses smartphones et certains appareils OnePlus dans le pays.

Fondé par un groupe d’employés d’Oppo, dont le directeur général de OnePlus Pete Lau en 2013, OnePlus est devenu populaire en Occident pour ses smartphones premium qui coûtent moins de Pommec’est iPhone ou des combinés Android comparables de Samsung Électronique.

Alors que OnePlus reprend les ventes de smartphones en Allemagne, Oppo n’a pas encore rouvert ses activités sur le marché. Son site Web local officiel affichait toujours « aucune information sur le produit disponible ».

Oppo est toujours aux prises avec des poursuites judiciaires en Allemagne, où un tribunal de Munich a statué fin décembre qu’il avait violé les brevets d’InterDigital, une société américaine de technologie sans fil et mobile qui a obtenu une injonction contre la société chinoise.

Face à la concurrence féroce des autres principaux fournisseurs de téléphones Android, Oppo est sous pression pour résoudre ses litiges en matière de brevets. Les données d’IDC montrent qu’Oppo était le quatrième fournisseur mondial de smartphones en 2023, avec des livraisons en baisse de 9,9 % sur un an, à 103 millions d’unités.

