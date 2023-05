Le fabricant chinois de lunettes de réalité augmentée Nreal devient Xreal

Nreal, une société chinoise de lunettes de réalité augmentée, rebaptisée Xreal. Le co-fondateur Peng Jin a déclaré à CNBC que cela reflétait la gamme de produits élargie et l’expansion internationale de la société.

Le fabricant chinois de lunettes de réalité augmentée (AR) Nreal a annoncé jeudi avoir changé de nom en Xreal – un nom qui, espère-t-il, résumera son expansion en Europe et ses derniers produits.

Peng Jin, co-fondateur de Xreal, a déclaré à CNBC dans une interview que le « X » dans la nouvelle image de marque reflète que la société « s’étend au-delà de ce que nous pensions être possible » et met en évidence de nouvelles applications AR. La société, dont les produits sont déjà vendus aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, au Japon et en Corée du Sud, prévoit de se lancer sur les marchés européens au troisième trimestre de l’année.

La réalité augmentée fait référence à une technologie qui permet d’imposer des images numériques au monde réel et représente un domaine d’investissement actuel pour les plus grandes entreprises technologiques du monde, d’Apple à Meta. Il s’agit d’une technologie clé dans ce qu’on appelle le « métaverse ».

Xreal fabrique deux modèles d’un casque qui ressemble à des lunettes de soleil – le Xreal Air et le Xreal Light – qui exécutent le propre système d’exploitation de l’entreprise, appelé Nebula. Comme Apple avec iOS sur iPhone, les développeurs peuvent créer des applications pour Nebula que les gens peuvent ensuite utiliser via les casques Nreal.

Lorsque les gens mettent leurs casques et ouvrent une application, ils verront une grande version de ce contenu devant leurs yeux. Mais Nebula n’est disponible que pour les appareils Android, ce qui limite son attrait. Jeudi, Xreal a annoncé un nouvel équipement appelé Xreal Beam, qu’il décrit comme un « appareil en forme d’iPod » qui peut se connecter, avec ou sans fil, aux smartphones, consoles de jeux et PC.

Cela permettra à quelqu’un avec presque n’importe quel appareil d’utiliser le casque. L’un des domaines clés ciblés par Xreal est le jeu. Par exemple, vous pouvez connecter Xreal Beam à une console de jeu, telle que PlayStation, puis jouer à un jeu sur un écran virtuel massif dans vos lunettes plutôt que sur un téléviseur physique.

Depuis son lancement commercial l’année dernière, Xreal a déclaré avoir vendu 150 000 produits dans le monde. Jin n’a pas donné de chiffres précis, mais a déclaré que Xreal cherchait à « doubler ou tripler » ses ventes au cours de l’année à venir.

Il a également révélé que l’entreprise cherchait à lever des fonds. CNBC a rapporté que Xreal avait levé 100 millions de dollars en 2021 – ce qui valorisait à l’époque l’entreprise à 700 millions de dollars – suivi de 60 millions de dollars du géant chinois du commerce électronique Alibaba l’année dernière. Xreal a des bailleurs de fonds de premier plan, dont Nio Capital, la branche d’investissement du constructeur de voitures électriques Nio, ainsi que la société de capital-risque Sequoia Capital China.