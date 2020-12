Dans la chambre de l’avocat de Pékin Wu Ge, 28 ans, se trouvent des dizaines de petites figurines exposées sur des étagères en plastique transparent avec des motifs allant des poupées chérubiques aux personnages de la série Pokemon du Japon.

Wu estime qu’elle a dépensé plus de 5000 yuans (766 dollars) au cours des trois dernières années pour acheter les pièces du vendeur de jouets chinois Pop Mart International Group, rassemblant une collection de plus de 80 figurines.

Des millions de jeunes amateurs de jouets chinois comme elle sont à l’origine de la popularité de Pop Mart, une entreprise basée à Pékin qui doit être inscrite à Hong Kong vendredi après avoir collecté 676 millions de dollars lors d’une offre publique initiale au prix le plus élevé de sa gamme, valorisant la décennie. – ancienne entreprise à 7 milliards de dollars.

Les actions de Pop Mart pourraient ouvrir jusqu’à 103% plus haut vendredi par rapport à son prix d’offre de 38,50 $ HK lors de ses débuts, selon les négociations sur le marché gris établies par Phillip Securities à Hong Kong jeudi.

Le produit principal de la société est des boîtes à jouets « mystérieuses » contenant chacune une seule figurine, comme des « bébés de la piscine » de la gamme Pucky aux allures d’elfe, qui, selon Wu, sont ses préférées, ou différentes versions de son personnage le plus vendu, le grand- Poupée Molly aux yeux ronds.

Les boîtes, qui coûtent environ 9 $ chacune, ont été un grand succès auprès des milléniaux chinois. Les consommateurs nés après 1995 dépensent plus en jouets mystérieux que tout autre passe-temps, y compris les chaussures de luxe et les sports électroniques, selon un rapport publié l’année dernière par la plate-forme d’achat en ligne Tmall, soutenue par Alibaba.

Pop Mart, le leader du marché, a plus que triplé ses revenus l’an dernier à 1,68 milliard de yuans (256,8 millions de dollars), selon son prospectus.

L’introduction en bourse a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs, l’offre de détail étant 356 fois sursouscrite.

«La société opère dans une niche et n’a pas vraiment de comparables cotés dans la région», a déclaré Sumeet Singh, partenaire de recherche d’Aequitas, qui publie sur la plate-forme de recherche Smartkarma. « De plus, il continue d’étendre son réseau qui continuera à soutenir la croissance. »

Pop Mart et ses conseillers étaient tellement convaincus que l’opération serait populaire qu’ils ont choisi de ne pas prendre les principaux actionnaires qui sont courants dans les introductions en bourse à Hong Kong.

«Je pense que les concepts de consommation constitueront une nouvelle priorité sur le marché», a déclaré un banquier ayant une connaissance directe de la question qui a refusé d’être nommé car il n’était pas autorisé à parler aux médias. « En Chine, la consommation est le moteur de croissance de l’économie. »

HAUTE ESPOIRS

La cotation de Pop Mart fera de son fondateur Wang Ning, 33 ans, qui détient 56% des parts de l’entreprise, un milliardaire. Pop Mart n’a pas répondu aux demandes d’entrevue.

Les boîtes à jouets mystères ne sont pas nouvelles et remontent aux modèles de capsules de distributeurs automatiques japonais, Gashapon, une vache à lait pour le fabricant de jouets Bandai. Mais Pop Mart a propulsé la tendance vers de nouveaux sommets, en faisant équipe avec des artistes pour concevoir de nouvelles figurines et constituer un pool de marques.

L’entreprise distribue désormais ses produits dans 21 pays en dehors de la Chine. Ses clients – pour la plupart âgés de 18 à 35 ans – sont à 75% des femmes, indique le prospectus.

Une des principales attractions pour les acheteurs qui achètent les jouets en ligne, dans les 136 magasins de Pop Mart en Chine continentale ou dans 1 001 distributeurs automatiques, est l’élément surprise: ils ne savent pas quelle figurine exacte ils obtiennent avant d’ouvrir la boîte.

Certains sont devenus des objets de collection lucratifs. Wang Di, une étudiante universitaire de 19 ans avec plus de 100 figurines, a déclaré qu’elle avait récemment vendu un Labubu rare – une créature ressemblant à un lapin avec des dents de monstre – pour plus de 700 yuans, plus de 10 fois ce qu’elle avait payé.

Mais d’autres fans disent qu’ils aiment les jouets pour eux-mêmes.

«La pression de travail est énorme pour les jeunes, et quand je vois ces belles figurines sur mon bureau, je me réjouis. Certaines personnes préfèrent des fleurs fraîches sur leur bureau, et ce sont des fleurs pour moi», a déclaré Wu.