Le fabricant canadien de jouets Spin Master achète son rival américain Melissa & Doug pour 950 millions de dollars

Spin Master Corp. a annoncé mercredi un accord pour acheter la société de jouets américaine Melissa & Doug pour 950 millions de dollars américains.

Max Rangel, directeur général de Spin Master, a déclaré que Melissa & Doug est une marque de confiance de jouets pour la petite enfance avec un portefeuille à feuilles persistantes qui élargira la portée de l’entreprise et contribuera à augmenter les revenus.

« Ce qui nous passionne tant chez Melissa & Doug, c’est la puissance de leur marque, leurs connaissances approfondies en matière de jeux de développement et leur passion pour la créativité, l’imagination et la durabilité », a déclaré Rangel dans un communiqué.

« L’ajout de Melissa & Doug est hautement complémentaire et s’inscrit dans notre vision stratégique visant à réinventer le jeu quotidien, en fournissant une plateforme convaincante pour une croissance à long terme grâce à l’innovation, tout en répondant également aux demandes changeantes des enfants et des parents de demain.

Spin Master est surtout connu pour ses marques Paw Patrol, Bakugan, Hatchimals, Rubik’s Cube et Gund.

L’accord d’achat de Melissa & Doug ajoutera une marque de confiance de jouets ouverts, créatifs et de développement de haute qualité, pertinents pour les parents à la recherche de jouets en bois durables et de jeux sans écran.

L'histoire de Spin Master Toys: Une entreprise de jouets torontoise qui a débuté avec une création simple, Earth Buddy, espère connaître un succès avec Air Hogs en 1998.

Spin Master a déclaré qu’il prévoyait de financer le prix d’achat avec environ 450 millions de dollars de liquidités et 500 millions de dollars de nouvelle dette.

L’accord comprend également jusqu’à 150 millions de dollars américains supplémentaires, sous réserve de la réalisation de certains objectifs financiers pour 2024 et 2025.

Plus tôt ce mois-ci, Spin Master a annoncé un accord pour la licence mondiale des jouets pour Dora, le nouveau redémarrage de la franchise Dora l’exploratrice qui sortira l’année prochaine.

La nouvelle collection de jouets Dora devrait être lancée à l’automne 2024 et comprend des figurines, des poupées, des ensembles de jeu, des véhicules, des peluches, des jeux de rôle, des jeux et des puzzles, inspirés de Dora, de son compagnon Boots et d’autres personnages.