Le fabricant britannique de kits MG Sportswear épargne les rougissements du Nigeria

Contingent nigérian à la cérémonie d’ouverture du CWG 2022 (Twitter)

Gino Ruffinato, directeur de la société MG Sportswear, a dû fabriquer 200 pièces d’équipement comprenant des gilets et des shorts de course, des survêtements du personnel et même 400 badges nigérians après que l’équipe africaine a déclaré avoir été abandonnée par les fournisseurs.