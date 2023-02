Le fabricant américain de drones propose un contrat à 1 $ à Kiev, avec un hic — RT World News

L’accord pour deux drones Reaper coûterait en fait 18 millions de dollars pour la seule première année

Le fabricant d’armes américain General Atomics a offert à l’Ukraine deux drones Reaper MQ-9 pour seulement 1 dollar – mais l’accord controversé, s’il est approuvé, entraînerait des coûts de transport importants, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

La proposition obligerait l’Ukraine à dépenser 10 millions de dollars uniquement pour préparer et expédier les drones depuis les États-Unis, tandis que les coûts de maintenance s’élèveraient à environ 8 millions de dollars par an, selon le point de vente. En plus de deux anciens drones MQ-9A Block 1, le package comprendrait une station de contrôle au sol mobile pour faire fonctionner les drones “presque partout,” selon une lettre vue par le WSJ.

Le PDG de General Atomics, Linden Blue, a présenté l’idée à l’attaché militaire ukrainien le mois dernier. Alors que Kiev et Washington ont tous deux refusé de commenter, le porte-parole de la société, C. Mark Brinkley, a déclaré au Journal que des discussions entre le gouvernement ukrainien et sa société étaient en cours depuis “Plusieurs mois.”















“Nous pensons que l’Ukraine a besoin d’une capacité comme le Reaper, et bientôt”, dit Brinkley.

Alors que les États-Unis ont armé l’Ukraine avec plus de 700 drones kamikazes Switchblade et 1 800 Phoenix Ghost capables de bombarder des cibles en piqué, ainsi qu’une poignée de drones de reconnaissance, Washington continue d’insister sur le fait que son aide a été principalement de nature défensive.

Les drones Reaper, avec leurs 66 pieds d’envergure et une autonomie d’au moins 12 heures à pleine charge, ont de formidables capacités offensives et sont plus difficiles à faire passer pour des armes uniquement défensives.















Le Pentagone a été réticent à partager des drones de haute technologie avec l’Ukraine par crainte qu’ils ne se retrouvent entre les mains des Russes, et même si l’entrepreneur militaire propose de vendre l’avion directement à l’Ukraine sans passer par le gouvernement américain, la Maison Blanche serait doivent encore approuver le transfert de technologie.

L’Ukraine disposait également d’une flotte de drones turcs Bayraktar TB2, dont la plupart avaient été détruits au cours de l’année écoulée, selon le ministère russe de la Défense. Entre-temps, l’Ukraine réclame des avions de combat de ses fournisseurs occidentaux depuis que les États-Unis et plusieurs pays européens ont cessé de résister à l’approvisionnement de son armée en chars de fabrication occidentale.