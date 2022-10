Le FA 100 de CNBC reconnaît les conseillers qui aident les gens à faire des mouvements d’argent intelligents

Le CNBC FA 100 reconnaît les cabinets de conseil qui aident le mieux les gens à naviguer dans leur vie financière. Nous considérons les services offerts par les entreprises et leurs spécialités, entre autres facteurs. Et pour la première fois cette année, nous avons pris en compte le nombre de planificateurs financiers agréés qu’une entreprise emploie, reconnaissant l’expertise que la désignation apporte aux offres de planification.

Les conseillers les mieux classés sur la liste CNBC ont en moyenne 30 ans d’expérience et ont collectivement plus de 300 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Aider les consommateurs à prendre des décisions financières intelligentes est un élément clé de ce que fait l’équipe des finances personnelles de CNBC, et cela inclut de déterminer quand demander de l’aide et de qui.

Ce conseil se résume souvent à “rester calme” et “ne laissez pas les nouvelles à court terme conduire à des mouvements impulsifs qui ont des conséquences à long terme”. De nombreux conseillers rappellent également que les clients qui ont déjà un plan en place doivent y faire confiance et maintenir le cap.

La pandémie a stimulé l’intérêt des consommateurs à travailler avec un conseiller financier. Selon le Étude sur la planification et les progrès de la Northwestern Mutual 2022.

Sur les 2 381 répondants au sondage, 35 % travaillent avec un conseiller.

Les personnes interrogées qui ont un conseiller financier ont déclaré avoir une plus grande confiance dans leur capacité à gérer les problèmes financiers, notamment à gérer leurs dettes, à planifier leur retraite et à atteindre une sécurité financière à long terme. Ils étaient également plus susceptibles que ceux qui n’avaient pas de conseiller d’avoir accumulé des économies pendant la pandémie.