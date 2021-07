Le F45 soutenu par Mark Wahlberg apparaît le jour de l’introduction en bourse. L’acteur vante l’énergie des entraînements

« Les gens de n’importe quel niveau de forme physique peuvent venir faire de l’exercice, et je n’avais jamais vu ça auparavant », a déclaré Wahlberg sur « Squawk Box ». « Quelqu’un qui est clairement au début de son parcours de remise en forme s’entrainant avec quelqu’un qui est un athlète d’élite et capable de faire les mêmes exercices, où ils sont modifiés, jamais le même exercice deux fois. C’est absolument fantastique. »

L’entreprise a actuellement 1 555 studios et 2 801 franchises dans 63 pays, et vise à terme à avoir plus de 23 000 studios dans le monde.

Fondée en 2013 en Australie, F45 Training propose ce qu’elle appelle des entraînements fonctionnels de 45 minutes en studio et à domicile pour les personnes de tous niveaux de condition physique. Il a de nouveaux entraînements chaque jour , inspiré d’une base de données de plus de 3 900 exercices d’entraînement par intervalles à haute intensité comprenant à la fois du cardio et de la résistance.

« Les passionnés de fitness inconditionnels qui n’ont pas l’horaire, doivent le faire au milieu de la nuit ou à la première heure du matin, ne veulent pas monter sur un vélo. C’est bien. Mais finalement, cela devient stagnant et ennuyeux », a déclaré Wahlberg. « Vous voulez être là avec l’énergie des gens qui travaillent avec vous, à vos côtés, vous inspirent, vous poussent et vous soutiennent. » Il a ajouté : « L’énergie est absolument incroyable. »

Sous le symbole boursier FXLV, il a commencé à être négocié à la Bourse de New York et a atteint 17,75 $ par action le premier jour pour une capitalisation boursière de 1,6 milliard de dollars. L’offre publique initiale de 20,3 millions d’actions a été évaluée mercredi soir au milieu de la fourchette attendue à 16 $ par action. L’entreprise a levé 325 millions de dollars. Dans les échanges de l’après-midi, l’action est revenue vers son prix d’offre.

En plus de Wahlberg, F45 Training a déclaré dans son dossier d’introduction en bourse qu’il avait des relations promotionnelles avec la légende du basket-ball Magic Johnson, le grand footballeur David Beckham, le golfeur hors pair Greg Norman et le super mannequin Cindy Crawford.

L’entreprise prévoit d’utiliser 190,7 millions de dollars du produit net de l’introduction en bourse pour rembourser la dette, 2,5 millions de dollars pour octroyer des primes en espèces à certains employés et 25 millions de dollars pour acquérir la chaîne de cyclisme en salle Flywheel.

« Nous allons être opportunistes avec ce capital », a déclaré à CNBC le fondateur et PDG de F45, Adam Gilchrist, à côté de Wahlberg. « Nous sommes fiscalement conservateurs depuis 2013, n’ayant jamais eu de trimestre non rentable, et il n’y a pas beaucoup de start-ups qui se sont développées à une telle vitesse fulgurante qui peuvent se vanter de cela. »

Gilchrist a qualifié l’acquisition de Flywheel par l’entreprise d' »excellent investissement » car il a déclaré que la chaîne cycliste avait investi 65 millions de dollars dans la technologie, économisant environ 40 millions de dollars sur les coûts de F45 Training et les trois ans, pense-t-il, il aurait fallu à F45 pour construire cette technologie. .

F45 Training est fier de fournir une zone sans jugement, a déclaré Gilchrist, ajoutant que les studios de la société sont considérés comme des « sanctuaires » pour les membres, sans miroirs ni balances. Le programme applaudit les gens qui viennent trois fois par semaine.

Un studio de formation F45 moyen compte 175 membres tandis que le seuil de rentabilité de l’entreprise – lorsque le total des revenus est égal aux dépenses totales – est de 75 membres, a-t-il déclaré. Le PDG a ajouté que 75 % des membres de l’entreprise sont des femmes et 25 % sont des hommes, la tranche d’âge générale allant de 25 à 42 ans.

La petite taille des membres développe une communauté très unie au sein des studios, a-t-il déclaré, où les membres se présentent à 6 heures du matin et se connaissent par leur nom.

« Nous sommes un produit haut de gamme où ils paient jusqu’à 3 000 $ par an », a déclaré Gilchrist, ajoutant que le taux de rétention mensuel de l’entreprise se situe dans les « chiffres bas ».

Wahlberg a déclaré que la société avait vu des gens au cours des deuxièmes mois de leur adhésion visiter le studio plus fréquemment qu’avant la pandémie de Covid.

« Nous essayons de créer des communautés et une communauté pour nous est en fait encore plus importante que l’entraînement réel », a déclaré Gilchrist. « Nous voulons que les gens aient un troisième endroit où aller. De toute évidence, ils ont une maison, un travail et F45 est cet endroit où … c’est un sanctuaire pour que les gens se présentent et s’amusent 45 minutes par jour. »

F45 Training a convenu en juin 2020 de fusionner avec Crescent Acquisition Corp., une société d’acquisition ad hoc, mais plus tard annulé l’affaire alors que la pandémie a fermé plusieurs de ses studios.

— Reuters a contribué à ce rapport.