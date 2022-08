Le F-150 Lightning peut-il inciter tout le monde à vouloir un camion qui se branche ?

La soirée, rythmée par le groupe de reprises local, les Fly Bettys, s’est terminée par un feu d’artifice final accompagné de “God Bless the USA”.

L’espoir de SK, Ford, de nombreux décideurs en matière de politique énergétique et d’écologistes pragmatiques, est que la plupart des Géorgiens talonnant pour les feux d’artifice des fêtes dans les années à venir seront plutôt suspendus aux plateaux des F-150 Lightnings.

Même une fois la logistique et le volume de production redressés, la question persistante pour les résidents du comté de Jackson et les Américains est de savoir si les batteries fabriquées sur la route à SK alimenteront des véhicules finalement aussi accessibles que le modèle T de Ford. Henry Ford l’a appelé un véhicule “pour la grande multitude”, et il a alimenté la révolution automobile originale de l’Amérique.

Comme d’habitude, les balles en argent sont rares. Et comme pour la plupart des défis majeurs, cela aide si une solution consiste à créer quelque chose de cool.

Maddison Dean, originaire du comté de Jackson, a été embauchée au début de cette année par SK pour un rôle dans les relations communautaires. En avril, elle a donné une présentation sur l’entreprise à plus d’une centaine de juniors et seniors au Commerce High School, son alma mater. Dans l’auditorium, elle a donné un aperçu des véhicules électriques, de l’avenir en évolution rapide des constructeurs automobiles et du fonctionnement des opérations de SK.

“Je leur ai dit, n’hésitez pas à m’interrompre à tout moment, levez simplement la main”, a-t-elle déclaré. Au début, elle n’avait pas beaucoup de preneurs. “Vous savez, en particulier en parlant aux lycéens, ils sont juste en quelque sorte transparents, ils se disent:” Ouais, peu importe, c’est une excuse pour nous d’être en dehors des cours, mais nous n’y prêtons pas attention. “”