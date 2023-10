Le «Everytime» de Britney Spears parle-t-il d’avortement avec Justin Timberlake ? – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Bei/Shutterstock

Britney Spears a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux après avoir révélé qu’elle avait avorté avec Justin Timberlake dans ses mémoires, La femme en moi. Les fans ont revisité sa chanson « Everytime » de 2003 et son clip, alléguant que les images et les paroles font référence à sa grossesse passée. Continuez à lire pour savoir si le morceau a été inspiré par l’avortement de Britney avec Justin.

Le clip « Everytime » de Britney Spears parle-t-il de son avortement ?

Il n’existe aucune preuve concrète prouvant que le clip ou la chanson «Everytime» parlait de l’avortement de Britney. Cependant, le calendrier a suscité l’intérêt des fans. La princesse de la pop a sorti cette ballade lente et déchirante environ un an après sa rupture avec le membre du groupe NSYNC. Ainsi, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont revisité le clip sur YouTube pour partager leurs réflexions.

« Je suis en larmes pour Britney », a commenté un utilisateur de YouTube en octobre. « Cette pauvre femme n’aimait rien de plus que d’être maman. … Le monde devrait avoir honte de ce qu’il a fait subir à cette pauvre femme avec les médias, en particulier Justin.

Un autre commentateur a même allégué que le « vrai sens » de « Everytime » était sa grossesse passée avec Justin. « Je ne veux même pas d’enfants moi-même, mais je peux vraiment ressentir la douleur de Britney et le désir de l’enfant qu’elle a perdu », a écrit l’internaute. « J’ai toujours aimé cette chanson, mais maintenant je l’aime encore plus. »

Le clip commence avec Britney assise dans une limousine avec son petit ami alors qu’ils sont traqués par des paparazzi et des fans hurlants. Le couple entre alors dans une vive altercation – elle le repousse pendant qu’il jette un vase de fleurs contre un mur. Après leur rupture apparente, les habitudes relationnelles toxiques du couple se dévoilent.

Vers la fin de la vidéo, Britney découvre une entaille à l’arrière de la tête alors qu’elle est dans la baignoire. Elle se viderait de son sang et se noierait, tandis que son petit ami tente en vain de la sauver. Les téléspectateurs voient ensuite Britney traverser un hôpital pour assister aux procédures de plusieurs patients. L’une d’elles accouche d’une petite fille. Pendant ce temps, Britney est emmenée dans une ambulance tandis que les photographes et les fans l’assaillent à nouveau.

Les paroles de « Everytime » de Britney Spears révèlent que quelqu’un la « hante »

Le refrain de la chanson indique que quelqu’un – qu’elle appelle seulement « bébé » – « hante » Britney.

« Chaque fois que j’essaie de voler, je tombe / Sans mes ailes », chante-t-elle. « Je me sens si petit / Je suppose que j’ai besoin de toi, bébé / Et chaque fois que je te vois dans mes rêves / Je vois ton visage, il me hante / Je suppose que j’ai besoin de toi, bébé. »

Vers la fin du morceau, le lauréat d’un Grammy Award supplie la personne de « s’il vous plaît, pardonnez-moi ». [her].»

« Ma faiblesse t’a fait souffrir », poursuit Britney. « Et cette chanson est mon pardon… La nuit, je prie / Pour que bientôt ton visage disparaisse. »

Qu’a dit Britney Spears à propos de son avortement et de celui de Justin ?

Dans ses mémoires, La femme en moil’artiste de « Womanizer » se souvient que Justin n’aurait pas voulu partager un enfant avec elle à ce stade de sa vie.

« C’était une surprise, mais pour moi, ce n’était pas une tragédie », explique Britney dans un extrait obtenu par PERSONNES. «J’ai tellement aimé Justin. Je m’attendais toujours à ce que nous fondions une famille ensemble un jour. Ce serait juste beaucoup plus tôt que prévu. Mais Justin n’était définitivement pas content de la grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes.

L’artiste de « Cry Me a River » n’a pas commenté publiquement les allégations de grossesse de Britney. Les deux hommes sont nés de 1999 à 2002 et étaient alors considérés comme le couple le plus emblématique de la musique.