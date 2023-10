Le Dyson V15 Detect est l’un de nos aspirateurs préférés et maintenant il est moins cher que jamais

Les aspirateurs sans fil peuvent être beaucoup plus pratiques que les aspirateurs filaires plus traditionnels, principalement parce que vous n’avez pas à vous soucier de trébucher sur les câbles. Et l’un de nos aspirateurs sans fil préférés, le Dyson V15 Detect, est actuellement fortement réduit chez Woot, et vous pouvez récupérez-le pour 500 $ plutôt que son prix de détail de 750 $. Cela sape Prix ​​réduit actuel d’Amazon de 100 $ et est inférieur à ce que nous avons jamais vu là-bas.

Contrairement à de nombreuses offres Woot, l’aspirateur est proposé neuf et bénéficie même d’une garantie Dyson de deux ans. Le seul problème est que l’offre expire ce soir ou lorsqu’elle est épuisée, ce qui pourrait être encore plus tôt.

Bien que Dyson soit connu pour ses ventilateurs sans pales, il propose également une large gamme d’aspirateurs, le Dyson V15 Detect étant potentiellement l’un de ses meilleurs modèles. Avec une puissance d’aspiration de 230 air watts, il surpasse facilement les aspirateurs d’une gamme de prix similaire et parfois ceux d’une gamme de prix plus élevée, comme les modèles haut de gamme de Samsung. Il dispose de trois modes parmi lesquels vous pouvez choisir pour ne pas utiliser constamment toute la puissance : le mode Eco pour une meilleure autonomie, Boost pour une aspiration maximale et Auto pour un bon équilibre des deux. Il a une autonomie allant jusqu’à 60 minutes entre les charges, selon le mode dans lequel vous l’utilisez et ce que vous aspirez.

Une partie des fonctionnalités uniques du Dyson V15 Detect inclut une optimisation intelligente de l’aspiration, qui utilise un capteur piézoélectrique pour détecter la quantité de débris et augmenter ou diminuer la force d’aspiration. C’est idéal pour prolonger la durée de vie de la batterie et est conçu pour que vous puissiez nettoyer toute votre maison sans recharger plusieurs fois. Le capteur piézo permet également d’enregistrer la quantité de saleté que vous avez aspirée, ce qui ne change rien à la vie, mais c’est une mesure intéressante à avoir.

Une autre petite fonctionnalité intéressante est la tête de nettoyage équipée d’un laser qui émet un laser vert afin que vous puissiez voir toute la poussière et les débris, ce qui facilite le nettoyage. Le Dyson V15 Detect fonctionne parfaitement sur les moquettes et les sols durs et possède des dents démêlantes uniques qui sont idéales pour traiter les poils, donc si vous avez des animaux de compagnie, c’est parfait.