Le «dysfonctionnement» de la police d’Ottawa a commencé le premier week-end du convoi, selon le commandant de la Police provinciale de l’Ontario

Un commandant des opérations de la Police provinciale de l’Ontario a déclaré qu’il y avait un dysfonctionnement au sein du Service de police d’Ottawa (SPO) dès le premier week-end des manifestations du convoi – et que les préoccupations persistantes que les membres de la Police provinciale de l’Ontario ont exprimées à Ottawa n’étaient pas correctement utilisées alors que la crise se poursuivait.

Surint. Craig Abrams de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) a également déclaré lors d’une enquête publique en cours que la décision de la police d’Ottawa de fermer les bretelles d’accès à l’autoroute 417 dans la ville une semaine après le début de l’occupation est sortie de nulle part et sans préavis à l’OPP. , qui a compétence sur l’autoroute.

“Nous ne pouvions pas lire dans leurs pensées quel était leur plan parce qu’il n’y avait pas de plan”, a déclaré Abrams jeudi devant la Commission d’urgence de l’ordre public.

La commission étudie si la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour déplacer les manifestants était justifiée.

Mais cela offre également au public une fenêtre rare sur la façon dont les différents niveaux de gouvernement et de police ont travaillé ensemble – ou non – menant à la répression des manifestants plus de trois semaines après le début de l’occupation.

Du 28 janvier au 19 février, des manifestants du centre-ville d’Ottawa se sont rassemblés contre les restrictions liées à la pandémie et le leadership du gouvernement en bloquant l’accès aux quartiers et les principales artères autour de la Colline du Parlement et en obstruant les rues du centre-ville avec des camions et d’autres véhicules.

Abrams a déclaré que la Police provinciale de l’Ontario s’est impliquée pour la première fois sur le terrain lorsque des véhicules de convoi ont traversé des communautés sous la juridiction de la Police provinciale comme Arnprior et Casselman, en Ontario.

“Nous avons eu des situations où il y avait une tension dans certains restaurants où les participants au convoi [were] peut-être ne pas respecter les mandats de masque », a-t-il déclaré.

Crier au centre de planification d’Ottawa

Le 29 janvier – le premier samedi de l’occupation – Abrams a reçu un rapport inquiétant d’un commandant des incidents critiques de la Police provinciale de l’Ontario intégré à Ottawa au Centre de commandement de la région de la capitale nationale (NCRCC), qui regroupait les ressources municipales, provinciales et fédérales, a-t-il déclaré.

“Elle a indiqué qu’elle éprouvait des dysfonctionnements au sein du NCRCC, en particulier les commandants de l’OPS. [One] criait des blasphèmes non seulement à elle, nous avions aussi un sergent d’état-major là-bas. Et ils se criaient aussi des blasphèmes.

“Ils avaient clairement, lui semblait-il, perdu le contrôle. Ils avaient des appels de service auxquels ils n’étaient pas en mesure de répondre car tous leurs membres étaient ligotés au centre-ville.”

Des agents de la Police provinciale de l'Ontario tiennent un point de contrôle sur la rue Metcalfe alors que la police restreint l'accès au centre-ville dans le cadre de leurs efforts pour mettre fin à la manifestation du convoi.

Le premier témoin de jeudi, Patricia Ferguson, chef adjointe par intérim du Service de police d’Ottawa, a évoqué les tensions ressenties lors des manifestations.

“Je pense que l’une des choses que nous aurions pu mieux faire est d’écouter[ed] l’un à l’autre et [communicated] mieux et [been] plus cohésive en tant qu’équipe de commandement », a déclaré Ferguson.

“Je pense que dans les moments de stress et de crise, les gens ne sont pas sous leur meilleur jour.”

Au cours de ce premier week-end, Abrams a contacté la police d’Ottawa et a proposé à 10 agents de l’aider à gérer la circulation – mais les agents sont restés assis à attendre les ordres et ont finalement été retirés, a-t-il déclaré.

Les demandes ultérieures de la police d’Ottawa pour plus d’agents de la Police provinciale de l’Ontario étaient vagues quant à la raison pour laquelle les agents étaient nécessaires, a déclaré Abrams. Cette préoccupation a été reprise par les témoins de l’enquête précédente en ce qui concerne l’augmentation demandée des ressources que la police d’Ottawa a faites pour son plan final d’éjection des manifestants.

“Demander tous ces chiffres sans plan ni explication de leur utilisation me semblait étrange”, a déclaré Abrams.

“Nous ne leur donnons pas un pouce”

Abrams a déclaré que la police d’Ottawa n’avait pas fait bon usage des négociateurs expérimentés de l’OPP, ou membres de l’équipe de « liaison policière », censés nouer des relations avec les membres du convoi dans l’espoir ultime d’obtenir des concessions de leur part.

Les choses ont culminé lors d’une saisie d’essence le 6 février dans un parking de Coventry Road où les participants à la manifestation ont passé la nuit et ont stocké du carburant et d’autres fournitures.

Abrams a déclaré que la saisie s’était produite sans aucun avertissement aux membres de la liaison avec la police, qui se sont sentis trahis et qui, lors de l’enquête précédemment entendue, avaient fait des percées auprès des membres du convoi.

“Le résultat, bien sûr, a été la rupture de la confiance entre l’équipe de liaison de la police et les manifestants”, a-t-il déclaré.

Surint. Craig Abrams de la Police provinciale de l’Ontario a témoigné jeudi lors de la Commission d’urgence de l’ordre public. (Chris Rands/CBC)

L’enquête a appris que l’échec des négociations avec les manifestants est ce qui a incité la police à demander à la Ville d’Ottawa et finalement au bureau du maire Jim Watson d’essayer d’entrer en contact avec les membres du convoi.

Ferguson a déclaré qu’il y avait une rupture au sein de la police d’Ottawa, elle et d’autres membres se penchant vers les efforts de négociation et l’ancien chef de la police Peter Sloly et d’autres favorisant une approche plus axée sur l’application des lois enfreintes par les manifestants.

“Un exemple était Porta Potties”, a-t-elle déclaré. “Les organisateurs avaient demandé que ceux-ci soient livrés dans la zone rouge et la direction était, ‘nous ne leur donnons pas un pouce.'”

Le camp des forces de l’ordre a finalement gagné, avec plus d’une douzaine de services de police, dont la police d’Ottawa, l’OPP et la GRC, faisant équipe pour repousser les manifestants de la rue Wellington et d’autres rues du centre-ville encombrées de véhicules.

Mais cela ne s’est produit qu’après que Sloly a démissionné de son poste et après avoir obtenu les quelque 2 000 membres nécessaires pour mettre en œuvre le plan, en plus des nouveaux pouvoirs accordés en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, comme la capacité de forcer les dépanneuses à retirer les véhicules, l’enquête a entendu.

