Drew Barrymore essaie juste de le maintenir ensemble … et par «ça», nous entendons sa jupe.

Le 3 décembre, le Jamais été embrassé l’actrice a pris à Instagram pour montrer une jolie tenue de la penderie de Le spectacle Drew Barrymore. Mais, comme elle l’a révélé plus tard à la caméra, son ensemble a besoin d’un peu de bricolage pour le faire fonctionner.

«Vous savez comment nous faisons normalement ces jolies photos et nous nous disons: ‘Oh mon Dieu, regarde cette tenue incroyable, regarde.’ Eh bien, laissez-moi garder les choses réelles avec vous », expliqua la jeune femme de 45 ans, avant de se retourner et de montrer comment sa jupe avait besoin d’une rallonge.« Oui, c’est arrivé. Je suppose que j’ai mangé mon stress ces derniers temps, et Je dois y mettre un truc comme un soutien-gorge. «

Drew a plaisanté en disant que la situation signifiait qu’elle aurait besoin de «réévaluer ma vie ce week-end».

« Et, pour tous ceux qui doivent mettre une rallonge sur ton pantalon, » continua Drew, « eh bien, sais juste, je te sens. »