Le dysfonctionnement chez les républicains de la Chambre s’aggrave

Les compromis du président de la Chambre, Kevin McCarthy, avec des membres d’extrême droite de son propre parti républicain pour prendre la tête de la Chambre en janvier pourraient revenir le hanter.

La semaine dernière, 11 membres du contingent d’extrême droite du GOP connu sous le nom de House Freedom Caucus ont exprimé leur mécontentement envers McCarthy, votant avec les démocrates pour bloquer un vote procédural sur deux projets de loi républicains visant à limiter la réglementation sur les cuisinières à gaz, ainsi que l’arrêt des affaires sur le Plancher de la maison pendant des jours dans ce qui a été largement décrit comme une révolte.

Une législation apparemment anodine restreignant la réglementation sur les cuisinières à gaz serait, en théorie, populaire parmi les républicains. Les découvertes scientifiques suggérant que ces appareils peuvent causer des problèmes de santé sont devenues une pierre de touche majeure dans le droit guerre culturelle plus tôt cette année, les républicains prétendant à tort que le gouvernement interdirait les cuisinières à gaz.

Ces projets de loi, cependant, sont devenus des dommages collatéraux, du moins pour le moment, dans la lutte en cours entre McCarthy et l’extrême droite du parti républicain – une lutte qui a menacé de déborder depuis que McCarthy et la Maison Blanche ont réussi à éviter un cataclysmique. défaut national avec leur accord de limite d’endettement à la fin du mois dernier. Alors que les républicains de la Chambre sont en plein désarroi, les dirigeants ont annoncé qu’ils se réuniraient lundi pour tenter d’aller de l’avant avec les votes prévus.

En fin de compte, le drame ne concerne pas seulement un vote pour faire avancer la législation sur les cuisinières à gaz ; c’est un référendum sur le leadership de McCarthy, et s’il peut garder sa conférence de son côté pour maintenir sa position et adopter une législation critique à l’approche de la fin de l’exercice budgétaire du gouvernement.

Le pouvoir de McCarthy dépend d’un certain nombre de compromis qu’il a faits avec les membres du Freedom Caucus en janvier, y compris une concession à la motion d’annulation. Cela permettrait à n’importe quel membre de proposer une motion pour « libérer le fauteuil », déclenchant une nouvelle élection pour le président à tout moment, selon Andrew Prokop de Vox. Maintenant, cette possibilité plane en arrière-plan alors que les ultraconservateurs de la Chambre continuent de refuser leur soutien à McCarthy dans leur quête pour déplacer leur parti plus à droite.

Les membres du Freedom Caucus ont exprimé leur fureur face à un accord sur la limite de la dette

Les républicains avaient espéré des réductions de dépenses plus importantes dans le cadre d’un accord visant à suspendre le plafond de la dette ; en échange de sa suspension jusqu’en 2025, les républicains voulaient des exigences de travail accrues pour que les gens accèdent à Medicaid et au programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP), et ont demandé des plafonds sur les dépenses non militaires jusqu’en 2033. La législation de compromis a modifié les exigences de travail pour certains bénéficiaires du SNAP. et mettra fin à la pause de trois ans sur les remboursements des prêts étudiants d’ici la fin de l’été.

Avec seulement une majorité de 10 sièges à la Chambre et une majorité démocrate au Sénat, cependant, McCarthy et les dirigeants républicains ont dû céder à leurs collègues démocrates pour faire quoi que ce soit, crachant les républicains d’extrême droite, en particulier le représentant Chip Roy ( R-TX).

Mais même les législateurs qui tentent de perturber McCarthy et le Congrès ne semblent pas s’entendre sur ce qu’ils veulent réellement faire avancer le processus de vote cette semaine, selon McCarthy et d’autres dirigeants. Le représentant Matt Gaetz (R-FL) a toutefois déclaré jeudi que sa faction avait eu des entretiens « encourageants » avec le chef de la majorité à la Chambre, Steve Scalise (R-LA).

La bataille met McCarthy dans une position particulièrement difficile. Toute concession à l’extrême droite risque de s’aliéner des républicains plus modérés, dont certains sont déjà très publiquement frustrés par la mutinerie dans leurs rangs.

« C’est, à mon avis, une incontinence politique de notre part. Nous nous mouillons […] et je ne peux rien y faire », a déclaré le représentant Steve Womack (R-AR) au Washington Post. « C’est insensé. Ce n’est pas la façon dont une majorité au pouvoir devrait se comporter et, franchement, je pense qu’il y aura un coût politique à cela.

La relation de McCarthy avec le House Freedom Caucus a toujours été tendue

Le mandat de McCarthy de diriger n’a jamais été solide; vous vous souviendrez peut-être des 15 tours de scrutin dramatiques de janvier pour la présidence, causés en partie par l’opposition du caucus ultraconservateur de son parti.

McCarthy avait, en développant une relation avec la représentante d’extrême droite géorgienne Marjorie Taylor Greene, cherché à courtiser cette aile extrême de son parti afin d’éviter les pièges des précédents orateurs républicains, John Boehner et Paul Ryan. Mais sa relation seule avec Taylor Greene, l’ancien adepte de QAnon élu au Congrès en 2020, n’a pas pu gagner ses adversaires du GOP – McCarthy a dû accepter plusieurs mesures, notamment le rétablissement d’une règle qui permet à tout membre de la Chambre de déclencher un vote de rappel. sur le haut-parleur.

Toutes les parties de l’accord entre McCarthy et les partisans du Freedom Caucus n’ont pas été rendues publiques, mais comme Prokop de Vox l’a écrit en janvier, ces accords se répartissent en trois grandes catégories : les dépenses publiques, y compris les crédits et le plafond de la dette ; le changement de règle des élections anticipées ; et des affectations de comité pour les résistants du Freedom Caucus, y compris au sein de l’influent comité des règles.

Toute législation visant à ajuster le plafond de la dette allait être profondément controversée. Le GOP a longtemps utilisé la dette du pays et les efforts pour augmenter le plafond de la dette, comme un gourdin pour tenter d’adopter des coupes budgétaires agressives pour les programmes sociaux. Au cours du premier mandat du président Obama, les républicains de la Chambre ont tenté de décréter des réductions de dépenses dollar pour dollar pour augmenter le plafond de la dette ; cela a échoué, mais l’administration a finalement accepté de fortes réductions des dépenses en échange de trois augmentations du plafond de la dette.

Roy avait travaillé aux côtés des dirigeants républicains pour rédiger une législation sur le plafond de la dette beaucoup plus extrême que ce qui a finalement été adopté le mois dernier. Roy a qualifié l’accord final de « trahison » des conservateurs et l’accord que les membres du Freedom Caucus ont conclu avec McCarthy pour faire avancer sa présidence.

Comme Li Zhou de Vox l’a écrit avant le vote sur la limite de la dette, tout compromis avec les démocrates et la trahison perçue de Roy et des accords du Freedom Caucus sur l’accord sur le plafond de la dette étaient susceptibles de causer des problèmes à McCarthy :

Le vote est également une menace tacite contre le leadership de McCarthy, qui, selon les règles de la Chambre, peut être contestée si un seul membre le souhaite. Une majorité de la Chambre, cependant, devrait voter pour le destituer de son poste de président, et il n’est pas clair s’il y a suffisamment de votes de l’un ou l’autre des partis pour y parvenir.

L’obstruction de cette semaine par Roy et ses compatriotes est manifestement loin d’appeler McCarthy à quitter le fauteuil, mais rappelle à McCarthy l’influence qu’ils exercent non seulement sur son leadership, mais aussi sur le travail du Congrès.

McCarthy risque également de s’aliéner les républicains modérés

McCarthy a extérieurement exprimé sa confiance que les différentes factions de son parti parviendront à un accord et remettront l’agenda républicain sur les rails. «Nous avons vécu cela auparavant; vous savez que nous sommes dans une petite majorité », a déclaré McCarthy mercredi. « Je n’accepte pas ce travail parce que c’est facile. Nous allons surmonter cela, et nous serons encore plus forts.

Pour l’instant, il semble que le pouvoir de McCarthy soit encore plus émoussé par le contingent d’extrême droite de son propre parti – et on ne sait pas comment il les intégrera sans aliéner les factions plus modérées de son propre parti, encore moins le Démocrates, il devra adopter une future législation.

En effet, certains républicains plus modérés sont déjà frustrés par le virage du parti vers la droite, comme l’a rapporté Politico mercredi. Un plan visant à présenter un projet de loi codifiant les restrictions sur les dépenses fédérales en matière d’avortement – ​​communément appelé l’amendement Hyde – aurait provoqué la colère de la représentante de Caroline du Sud, Nancy Mace, qui a fait valoir que le parti devait se déplacer vers le centre sur certaines questions pour éviter de s’aliéner les électeurs.

On ne sait pas si McCarthy peut gérer les factions opposées de son parti – et en effet, s’il peut garder son emprise ténue sur la présidence. Cela aura des conséquences importantes à long terme si la tendance à l’obstruction se poursuit, en particulier lorsqu’il s’agit de financer le gouvernement et d’éviter une fermeture à l’automne.

« J’ai de sérieuses inquiétudes alors que nous entrons dans le processus de crédits sur la façon dont des bouffonneries comme celle-ci en supprimant une règle peuvent avoir un impact sur notre capacité à faire notre travail de base de financement du gouvernement », a déclaré Womack au New York Times mercredi. « Cela allait déjà être un ascenseur assez lourd, mais c’est un ascenseur qui va être rendu plus lourd si c’est ce à quoi nous allons être confrontés. »