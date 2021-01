Barcelone est passé au deuxième rang de la Liga après que des buts de Lionel Messi et Antoine Griezmann les aient aidés à battre l’Athletic Bilbao 2-1 au Camp Nou dimanche.

Messi a ouvert le score avec un brillant coup franc à la 20e minute, mais l’Athletic a égalisé un but contre son camp de Jordi Alba au début de la seconde période.

Griezmann a frappé le vainqueur avec 15 minutes à jouer, retournant à la maison un centre d’Oscar Mingueza alors que le Barca étirait son invaincu dans la ligue à 10 matchs.

Positifs

Le Barça ne remportera peut-être pas la ligue cette saison – il a 10 points de retard sur le leader de l’Atletico Madrid et a joué un match de plus – mais, comme l’entraîneur Ronald Koeman l’a déclaré samedi, il va continuer à se battre. La victoire de dimanche contre l’Athletic était leur cinquième consécutive en Liga et les a menés devant le Real Madrid au deuxième rang à la différence de buts.

Le coup franc de Messi était le 650e but du club et est intervenu le jour où des sources ont déclaré à ESPN qu’il intenterait une action en justice contre le journal El Mundo et celui qui était à l’origine de la fuite de son nouveau contrat potentiel ce week-end, qui a révélé un accord de quatre ans valant maximum 555 millions d’euros.

Négatifs

Le Barça a toujours l’air fragile à l’arrière et est incapable de coucher les équipes. Ils ont bien joué en première mi-temps, mais n’avaient qu’un seul but à montrer pour leurs efforts et ont rapidement été à égalité en début de seconde période. À la fin, ils s’accrochaient aux trois points et comptaient les quatre minutes d’arrêt.





Note du manager sur 10

6 – Koeman a trouvé un système stable ces dernières semaines, donc les seuls changements concernaient le personnel, Miralem Pjanic remplaçant le suspendu Sergio Busquets et Samuel Umtiti remplaçant Clément Lenglet. L’entraîneur néerlandais a choisi de défendre le match plutôt que de pousser pour un troisième but.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 7 ans – A eu très peu d’arrêts à faire, mais a bien géré les centres d’Athletic.

DF Oscar Mingueza, 6 ans – Raul Garcia s’est mis derrière lui pour mettre en place le but athlétique, mais il a fait amende honorable en mettant le vainqueur sur une plaque pour Griezmann.

DF Ronald Araujo, 7 ans – Presque marqué en première mi-temps, conduisant un tir juste à côté après une poussée en avant. Bien fait à l’arrière.

DF Samuel Umtiti, 7 ans – Sa qualité sur le ballon est un énorme plus pour cette équipe du Barça. Cependant, il doit maintenant faire ses preuves défensivement sur une série de matchs. C’était sa troisième apparition consécutive en championnat, ce qui est un bon début.

DF Jordi Alba, 6 ans – Gémit qu’il a été poussé pour le but contre son camp, mais aurait dû mieux le défendre.

MF Miralem Pjanic, 6 ans – A forcé un bon arrêt de Unai Simon avec une tête juste avant d’être enlevé au milieu de la seconde mi-temps.

MF Frenkie de Jong, 7 ans – A joué plus profondément que récemment pour couvrir l’absence de Busquets, bien qu’il ait encore trouvé le temps pour une belle course en avant en première mi-temps.

MF Pedri, 7 ans – L’adolescent a montré ces dernières semaines ce qu’il ajoute en attaque; contre Athletic, il a également montré à quel point il peut s’acquitter de ses fonctions défensives. Infatigable.

Lionel Messi de Barcelone dribble autour d’un défenseur de l’Athletic Bilbao lors d’une victoire 2-1 en Liga pour le club. Getty Images

FW Ousmane Dembele, 7 ans – A causé des problèmes constants avec son accélération à partir d’un départ arrêté et a joué une passe intelligente à Mingueza dans la préparation du but de Griezmann.

FW Antoine Griezmann, 7 ans – Je suis sur le point de marquer quelques buts avec des passes pour Messi et Pjanic avant de marquer le vainqueur avec une bonne première fois.

FW Lionel Messi, 8 ans – A bien commencé le jeu, tirant un arrêt de Simon et ouvrant une autre demi-chance sur le toit du filet. A ouvert le score avec un beau coup franc, son 16e but de la saison toutes compétitions confondues et 650e de sa carrière en Catalogne, et a été le meilleur joueur du Barça cette nuit-là.

Substituts

MF Sergi Roberto, 6 ans – Revenu à l’action au milieu de terrain après deux mois d’absence.

DF Clement Lenglet, NR – Koeman a présenté le Français pour ajouter un défenseur supplémentaire tardivement.

FW Martin Braithwaite, NR – Remplacement de Dembele pendant les dernières minutes.