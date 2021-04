Dutee Chand, détentrice du record national du 100 mètres féminin, restera en quarantaine pendant une semaine et s’entraînera de manière isolée alors qu’elle transfère sa base d’entraînement à l’Institut national des sports de Patiala de Bhubaneswar pour se préparer aux relais mondiaux du mois prochain. La sprinteuse Odisha, âgée de 25 ans, est l’une des principales coureuses de l’équipe nationale féminine de relais 4x100m présélectionnée pour les relais mondiaux du mois prochain, une compétition de qualification olympique, en Pologne. Pour pratiquer l’échange de matraques et s’entraîner avec d’autres membres de l’équipe, Dutee était arrivé dimanche à Patiala depuis Bhubaneswar.

La semaine dernière, à la suite de l’augmentation des cas de Covid-19, l’Autorité des sports de l’Inde (SAI) a publié de nouvelles directives pour éviter la propagation du virus contagieux dans les campus de l’ISC à travers le pays.

Il est obligatoire pour les athlètes de l’extérieur de fournir des rapports négatifs RT-PCR émis au plus tard 72 heures et de rester en quarantaine pendant au moins une semaine dans un campus de l’ISC avant de s’entraîner en groupe avec d’autres athlètes, selon les directives de l’ISC.

«Nous devons rester à l’intérieur pendant une semaine. Mais on peut sortir s’entraîner à un moment précis de la journée. Comme nous sommes en quarantaine pendant six à sept jours, nous ne pouvons pas nous entraîner sur la principale piste synthétique et faire un entraînement collectif avec d’autres sprinteurs », a déclaré l’entraîneur de Dutee, N. Ramesh, à IANS de Patiala.

Pendant la période de quarantaine, le partenaire ne peut pas utiliser la salle principale du gymnase, a déclaré l’entraîneur.

«Nous ne pouvons pas aller à la salle à manger. Les repas sont servis dans la salle. Nous nous entraînerons sur un terrain herbeux éloigné de la piste principale utilisée par d’autres athlètes pour l’entraînement », a ajouté l’entraîneur.

La Fédération indienne d’athlétisme (AFI) a sélectionné six meilleurs sprinteurs, dont le nouveau champion national du 100 m S Dhanalakshmi.

«Étant donné que les deux meilleurs coureurs de l’équipe ont moins de 11,50 secondes pour le 100 m, nous avons de bonnes chances de nous qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo», explique le président de l’AFI, Adille Sumariwalla.

Étant donné que la blessure récurrente au dos de Hima Das l’empêche de participer au sprint plus long, elle est également sélectionnée pour le relais 4x100m.

Das faisait partie de l’équipe qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux asiatiques de Jakarta au 400 mètres.

Himashree Roy, Archana Suseendran et AT Daneshwari sont les autres sprinteurs sélectionnés par l’AFI pour l’équipe 4x100m.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici