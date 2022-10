Le Durga Puja Pandal de 136 pieds de haut de Lucknow entrera dans le livre Guinness en tant que plus grand du monde

Un pandal Durga Puja de 136 pieds de haut situé dans le Jankipuram de Lucknow est sur le point d’entrer dans le Livre Guinness des records du monde comme le plus grand de tous les temps. Le pandal est une réplique du temple Chandrodaya de Vrindavan, aussi haut qu’un immeuble de 14 étages. Il a été construit par le comité Utsav Puja qui célèbre la Puja depuis 28 ans. Avant cela, le titre de plus grand pandal du monde était détenu par Kolkata, dont la hauteur était de 125 pieds.

Rakesh Pandey, secrétaire général du comité Durga Puja, a déclaré à l’ANI : “Ce pandal entier a été construit par 52 artisans de Kolkata et d’Assam et en plus d’un mois.” Il a en outre ajouté que le pandal avait été construit à un coût de Rs 32 lakh. “Chaque jour, environ 70 000 fidèles venaient au pandal pour offrir leurs prières à Durga Maa.”

«Des dispositions de sécurité complètes ont également été prises dans ce pandal, des équipements de sécurité incendie ont été maintenus en place, ainsi que des personnes formées ont également été déployées pour l’utiliser, environ 55 personnes dans tout le pandal. En dehors de cela, des gardes de sécurité ont également été déployés pour protéger le pandal », a-t-il ajouté.

L’équipe a pris un certain temps pour évaluer l’ensemble du pandal car elle a assuré que le certificat serait également délivré dans 4 à 5 jours.

Pendant ce temps, les puja pandals thématiques dans plusieurs États ont toujours été populaires. Le pandal Kalyani Durga Puja en est l’un des meilleurs exemples. Les couleurs spectaculaires de rouge, blanc et vert parsèment l’horizon de Nadia et le feront jusqu’à la fin des célébrations. À l’intérieur du pandal, une immense idole de la déesse Durga repose, avec ses enfants, ornée d’accents blancs, argentés et dorés.

Les célébrations de Durga Puja au Bengale occidental ont commencé en pleine ferveur depuis Mahalaya, c’est-à-dire le 25 septembre 2022. Après une accalmie des célébrations due à la pandémie au cours des deux dernières années, les foules se sont bousculées pour se faire de la place alors que les gens se déversaient dans les rues pour attraper un aperçu de la déesse. Plusieurs autres États du Bengale, ainsi que la capitale Kolkata, ont été ornés de lumières et de décorations pour célébrer le festival de bon augure.

