Le durcissement des sanctions russes par l’Occident est un signe d’échec | Larry Elliot

Je durcissement des sanctions contre la Russie annoncé par le sommet du G7 à Hiroshima est la preuve que l’Occident reste solidement derrière l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression. C’est aussi un signe d’échec.

Malgré les rumeurs de victoire rapide, il n’y a pas eu de coup fatal dans la guerre économique, et encore moins de signes indiquant que le gel des actifs, le ciblage des oligarques, la recherche de sources d’énergie alternatives et la privation de la Russie d’éléments vitaux ont provoqué un changement d’avis au Kremlin.

L’absence de succès instantané ne devrait pas être une trop grande surprise. Le premier exemple d’utilisation de sanctions remonte à la Grèce antique et leur bilan est mitigé depuis lors. Pour la plupart, tourner la vis économique n’a eu qu’un impact modeste. De plus, il faut du temps – souvent des décennies – pour que les mesures fonctionnent.

Sans aucun doute, la Russie ressent l’impact des sanctions, mais l’Occident aussi. En effet, l’une des raisons de l’exagération des affirmations selon lesquelles l’économie russe est sur le point de s’effondrer est que les décideurs politiques occidentaux savent que leurs propres électeurs souffrent des dommages collatéraux : une énergie plus chère, la hausse des prix alimentaires et la baisse du niveau de vie.

Malgré tout cela, le soutien public à l’Ukraine dans les pays du G7 reste solide. Mais les 15 derniers mois ont mis en évidence les difficultés à assiéger économiquement un pays aussi riche en ressources naturelles et techniques que la Russie. Les nouvelles mesures sont conçues pour perturber la capacité du Kremlin à s’approvisionner en matériaux pour son armée, combler les lacunes, réduire davantage la dépendance internationale à l’égard de l’énergie russe et limiter l’accès de Moscou au système financier mondial.

Les premières prévisions du Fond monétaire international que l’économie russe se contracterait de 8,5 % en 2022 ont depuis été révisées à une baisse de 2,5 %. Le FMI table sur une croissance de 0,7% cette année. L’inflation est à son plus bas niveau en trois ans à 2,3 %, soit moins qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans la zone euro.

Alors que se passe-t-il ? Une explication possible est que les choses sont pires qu’elles ne le paraissent à la surface. Des rapports font état d’une fuite des cerveaux de travailleurs qualifiés et de pénuries de pièces de rechange. Ni l’un ni l’autre ne conduiraient l’économie à se replier immédiatement, mais à plus long terme, ils seraient des facteurs – s’ils n’étaient pas traités – qui ralentiraient l’économie.

Fait intéressant, certains Russes admettent que la guerre a eu un impact. En septembre dernier, l’Institut de prévision économique nationale de l’Académie des sciences de Russie a publié une évaluation dans laquelle il admettait que le choc des sanctions avait touché presque tous les secteurs de l’économie. Il a déclaré que les difficultés d’obtention de matières premières et de composants figuraient parmi les problèmes les plus aigus.

Le rapport de la RAS a déclaré: «Malgré l’extrême gravité des problèmes, les autorités ont réussi à arrêter assez rapidement la poussée inflationniste de l’économie, à empêcher une panique bancaire, à assurer le bon fonctionnement du système de paiement et à ramener le rouble à l’échange précédent. taux avec une marge.

Trois hypothèses discutables sous-tendaient la conviction occidentale que la guerre économique serait rapidement terminée. La première est que la Russie manquerait d’argent et serait donc incapable de financer son action militaire.

En réalité, les embargos énergétiques et le gel des réserves russes détenues par les banques centrales occidentales se sont révélés moins efficaces que prévu. Alors que le volume des exportations russes de pétrole et de gaz a chuté, la hausse des prix a signifié que la valeur des exportations n’a pas été affectée.

La Russie a également proposé de fournir du pétrole et du gaz à prix réduit et a trouvé de nombreux acheteurs prêts : la Chine et l’Inde notamment. Jusqu’à présent, Moscou n’a pas eu besoin de puiser dans ses réserves, même si cela pourrait changer si les prix mondiaux de l’énergie continuent de baisser.

La deuxième hypothèse était que toute la communauté mondiale serait unie contre l’agression russe. Cela s’est avéré optimiste. De nombreux pays d’Afrique et d’Asie ont refusé de condamner la Russie lors d’un vote à l’ONU au début de la guerre et se sont abstenus à la place.

Ce manque de soutien universel à l’Ukraine a permis à la Russie de contourner les sanctions. Un rapport du journal allemand Bild ont montré que les exportations de voitures allemandes vers le Kazakhstan ont augmenté de 507 % entre 2021 et 2022. Les exportations de produits chimiques vers l’Arménie ont augmenté de 110 % et les ventes de produits électriques et informatiques vers le même pays ont augmenté de 343 %.

Maintenant, il est possible que le Kazakhstan et l’Arménie soient en proie à des booms économiques qui nécessitent des augmentations massives des importations. Il semble beaucoup plus probable que les voitures, les produits chimiques et les appareils électriques pénètrent en Russie par une route détournée.

L’hypothèse finale est que la Russie de 2023 n’est pas différente de l’Union soviétique des années 1980 ; un cas désespéré qui s’effondrera sous la pression du modèle économique supérieur de l’Occident. Pourtant, comme l’a souligné l’économiste américain James Galbraith dans un article récent, la Russie dispose d’un excellent système éducatif, de nombreux savoir-faire techniques et d’usines construites par des multinationales occidentales depuis la fin de la guerre froide. Les sanctions incitent les Russes à substituer des produits locaux aux importations occidentales.

« Bien que certaines techniques restent à maîtriser, la Russie ne manque pas d’ingrédients sous-jacents – nourriture, carburant, matériaux, talents scientifiques et d’ingénierie », a déclaré Galbraith. « La question de savoir si son leadership économique est de calibre pour utiliser efficacement ces ressources est une question ouverte, mais jusqu’à présent, la preuve contraire n’est pas convaincante. »

Rien de tout cela ne veut dire que la Russie gagnera. Poutine s’est rendu coupable de ses propres hypothèses douteuses : que la guerre serait courte et que l’Occident ne fournirait qu’un soutien symbolique à Kiev. Mais les nouvelles sanctions et l’engagement de soutenir l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra » sont une reconnaissance du fait que la Russie oppose une résistance économique plus ferme que prévu par le G7.