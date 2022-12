Le dur à cuire de la télévision, Ant Middleton, parle de ses plans de retraite et explique pourquoi il n’est pas pressé d’être grand-père

IL est difficile d’imaginer un homme dur comme Ant Middleton jamais raccrocher ses bottes et se glisser dans les pantoufles douillettes de la retraite.

Mais le dur à cuire admet qu’il y pense – au moins un jour.

Simon Jones

Ant révèle qu’il planifie sa retraite dans le futur[/caption]

Simon Jones

La star veut rattraper le temps qu’il a sacrifié avec ses enfants[/caption]

Dans une conversation exclusive avec The Sun, l’ancienne star de SAS: Who Dares Wins, 42 ans, admet qu’il viendra un moment où il ne sentira plus qu’il peut être l’aventurier que nous connaissons et aimons tous.

Et Ant a une raison particulière de vouloir quitter son travail de jour à l’avenir – pour passer plus de temps avec sa famille.

“Je travaille pour la retraite afin de pouvoir compenser les sacrifices que j’ai faits en cours de route, et c’est du temps en famille et avec mes enfants”, admet Ant.

« Pour réussir, il faut faire des sacrifices, et mes sacrifices personnels l’emportent largement sur ceux des autres. Je suis loin de la famille, je suis loin des enfants pendant de longues périodes.

Alors qu’il a l’intention de rattraper ce jour-là, ses enfants (Shyla, 15 ans, Gabriel, 13 ans, Priseis, sept ans, Bligh, six ans et Oakley, 21 ans) auront pour la plupart grandi à ce stade.

Cela signifie-t-il qu’il a plutôt hâte d’être un grand-père très actif?

“Oh, je ne suis pas pressé d’être grand-père, parce que je veux que mes enfants vivent le plus possible et qu’ils aient une bonne carrière derrière eux avant tout cela”, explique-t-il.

“Je vais les pousser à s’occuper d’eux-mêmes avant d’avoir le privilège et la responsabilité de s’occuper de quelqu’un d’autre. Une fois que vous êtes parent, cela ne s’arrête jamais.

Bien sûr, même si Ant abandonne un jour son travail à la télévision – il tourne actuellement une série australienne Million Dollar Island et travaille sur des projets pour marquer son retour sur les écrans britanniques l’année prochaine – il travaillera probablement toujours sur ses livres les plus vendus. .

L’auteur accompli s’est lancé dans la fiction l’année dernière avec le best-seller Cold Justice – mettant en vedette un héros militaire vaguement autobiographique connu sous le nom de Mallory.

Et le mois dernier, il a sorti la suite très attendue, Red Mist.

“J’adore mes livres, et ils continueront si loin dans le futur. Cela ne fait aucun doute », dit-il, ayant déjà vendu plus d’un million de livres si l’on compte ses divers titres non romanesques motivants.

“Il n’y a aucun signe de ralentissement !”

Red Mist, publié par Sphere, est maintenant disponible en version cartonnée, RRP 20 £.