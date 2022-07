Le dupe de la combinaison de Meghan Markle : Shop – Hollywood Life

Crédit d’image : Ian Vogler/Mirrorpix/Newscom/MEGA

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Plus à propos Meghan Markle

Les combinaisons existent depuis des décennies, mais elles ne manquent jamais de revenir à des températures plus chaudes. Cette combinaison bustier une pièce ne fait pas exception. Plus tôt cette semaine, Megan Markle est sorti aux côtés du prince Harry portant une pièce de base qui a fait parler beaucoup de gens. Pour seulement 30 $ sur Amazon, vous pouvez obtenir ce même look et vous sentir comme la célébrité royale ultime.

Si vous voyagez cet été, ce combinaison à épaules dénudées sera facile d’entrer et de sortir dans la chaleur torride. L’épaule sans bretelles et le pantalon large offrent une sensation de légèreté avec un style ultra-confortable. Choisissez parmi plusieurs options de conception, telles que sans bretelles, épaules dénudées ou taille nouée pour obtenir le look idéal pour plusieurs occasions.

Le tissu en polyester lavable en machine de ce barboteuse sophistiquée le rend facile à porter pour plus de confort et une mobilité facile. Flattez vos courbes étonnantes avec la ceinture plissée pour un look de taille fine. Si vous souhaitez accessoiriser un peu, des bijoux délicats ajoutent une touche parfaite.

Trouver la bonne tenue à porter ne doit pas prendre longtemps. Maintenant, vous pouvez gagner un temps précieux avec ce déclaration de mode d’une seule pièce et ont toujours l’air exceptionnels, tout comme Meghan. Obtenez le vôtre sur Amazon pour environ 30 $ pour vos prochaines vacances, rendez-vous ou événement dans votre jardin. Dépêchez-vous avant qu’il ne s’envole des étagères !