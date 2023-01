Le dup USMNT Yedlin et Zimmerman de retour de l’entraîneur assiégé Berhalter

Les défenseurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis DeAndre Yedlin et Walker Zimmerman ont félicité l’entraîneur Gregg Berhalter pour avoir réuni les Américains à la Coupe du monde au Qatar, au milieu d’une enquête de US Soccer sur un incident de 1991 au cours duquel il avait donné un coup de pied à sa future épouse dans les jambes.

Yedlin et Zimmerman ont déclaré qu’ils comprenaient qu’il pourrait y avoir une incertitude quant à la structure de leadership de l’équipe pendant un certain temps.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Je pense que Gregg est un excellent entraîneur-chef, je pense qu’il a fait un excellent travail en nous regroupant tous et en s’assurant vraiment que nous nous battons tous pour le même objectif”, a déclaré Yedlin mardi lors de la journée des médias de la MLS.

“De toute évidence, nous savons tous que certaines choses se produisent et encore une fois, certaines de ces décisions ne dépendent pas de moi. C’est un excellent entraîneur et j’ai vraiment apprécié travailler avec lui.”

La Fédération américaine de football a déclaré la semaine dernière qu’elle avait appris l’allégation contre Berhalter le 11 décembre et a engagé le cabinet d’avocats Alston & Bird pour enquêter. La fédération a déclaré que Berhalter et sa femme Rosalind avaient “parlé ouvertement” à ce sujet, et Berhalter a admis lui avoir donné des coups de pied lors d’une dispute après une nuit de beuverie en 1991 avant leur mariage.

Il a publié une déclaration la semaine dernière qualifiant son comportement de “moment honteux et que je regrette à ce jour” et a déclaré qu’il “avait hâte de poursuivre mes conversations avec US Soccer sur l’avenir”.

Anthony Hudson est l’entraîneur par intérim tandis que Berhalter fait l’objet d’une enquête et lors d’un examen par US Soccer du programme USMNT après la Coupe du monde 2022.

Les Américains ont été éliminés en huitièmes de finale au Qatar avec une défaite 3-1 contre les Pays-Bas – le même résultat pour l’équipe que lors des Coupes du monde 2010 et 2014.

Walker Zimmerman faisait partie de l’équipe américaine qui a quitté la Coupe du monde pour les Pays-Bas. Ercin Erturk/Agence Anadolu via Getty Images

“Gregg a fait un excellent travail pour l’équipe nationale. Je pense que le record parle de lui-même”, a déclaré Zimmerman.

“Nous aurions évidemment aimé pouvoir aller plus loin au Qatar. Je sais qu’il le souhaite également. Je pense qu’il a fait du très bon travail en créant une culture d’équipe et une chimie impressionnantes. Il a très, très bien géré beaucoup de choses. . Donc, oui, nous verrons ce qui se passera.”

Danielle Reyna, l’épouse de l’ancien capitaine américain Claudio Reyna, a déclaré avoir informé la fédération de l’incident vieux de plusieurs décennies impliquant Berhalter en réponse au dénigrement par l’entraîneur de son fils, la jeune star Gio Reyna.

Berhalter a déclaré qu’il aimerait entraîner l’équipe nationale jusqu’à la Coupe du monde 2026, que les États-Unis coorganiseront.

Yedlin aime les chances des Américains de jouer à domicile.

“Vous allez à n’importe quelle Coupe du monde et vous demandez au pays hôte si ce serait une opportunité unique de gagner et bien sûr ce serait le cas”, a-t-il déclaré.

“Je pense surtout à cette ère du football américain. Je pense que nous avons de très bonnes chances avec les joueurs qui sont dans la poule et les joueurs qui arrivent dans la poule. C’est un groupe de joueurs incroyable.”

Le défenseur Miles Robinson a hâte de faire partie de l’alignement après avoir raté la Coupe du monde l’an dernier alors qu’il se remettait d’une rupture du tendon d’Achille gauche. C’était dur d’être spectateur, dit-il.

“C’est un autre type d’amertume, de colère que vous ressentez en regardant ces matchs, mais cela ne peut vous motiver que si vous le regardez sous le bon angle”, a-t-il déclaré, “et je pense que c’est ce que j’essaie de faire parce que à ce stade, c’est parti depuis longtemps. Donc, je ne regarde qu’en avant à ce stade.