Le DUP en Irlande du Nord sort de l’impasse politique après près de 2 ans

Mais cela pourrait également annoncer un changement sismique dans l’histoire du territoire, ouvrant la porte au Sinn Fein, le parti nationaliste irlandais, pour occuper pour la première fois le rôle politique le plus élevé de « premier ministre » plutôt que de « vice-premier ministre ».

Le Sinn Fein est attaché à l’idée d’une Irlande unie, dans laquelle l’Irlande du Nord rejoindrait la République d’Irlande plutôt que de rester partie du Royaume-Uni.

L’annonce de mardi a été saluée par Chris Heaton-Harris, le secrétaire d’État de l’Irlande du Nord, qui a remercié M. Donaldson et ses collègues et a déclaré qu’il respecterait sa part de l’accord.

“Je pense désormais que toutes les conditions sont réunies pour le retour de l’assemblée, les partis habilités à former un exécutif se réunissent aujourd’hui pour discuter de ces questions, et j’espère pouvoir finaliser cet accord avec les partis politiques le plus rapidement possible. “, a écrit M. Heaton-Harris dans un message sur les réseaux sociaux.

Mary Lou McDonald, présidente du Sinn Fein, a déclaré qu’après avoir entendu la déclaration publique de M. Donaldson, elle était « optimiste » quant à la reprise prochaine de l’assemblée.