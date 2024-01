Le DUP conclut un accord avec le gouvernement britannique pour rétablir le partage du pouvoir en Irlande du Nord | Nouvelles du Royaume-Uni

Le Parti unioniste démocrate (DUP) a conclu un accord rétablissant le partage du pouvoir en Irlande du Nord, sous réserve de la législation du gouvernement britannique.

Le parti a fait tomber le gouvernement de partage du pouvoir il y a près de deux ans pour protester contre les accords commerciaux post-Brexit.

Il utilise son droit de veto pour bloquer les institutions décentralisées de Stormont depuis deux ans pour protester contre les accords commerciaux post-Brexit qui ont créé des barrières commerciales entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

DUP Le leader Sir Jeffrey Donaldson a déclaré que son parti rétablirait le partage du pouvoir en Irlande du Nord, sous réserve que le gouvernement britannique dépose et adopte de nouvelles mesures législatives comme convenu lors des négociations.

Il a déclaré que l’ensemble de mesures, une fois mis en œuvre, constituerait la base du retour d’un gouvernement décentralisé.

Sir Jeffrey a déclaré qu’il pensait que l’accord préserverait la place de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni et, du point de vue du DUP, supprimerait les contrôles sur les marchandises circulant à l’intérieur du Royaume-Uni et restant en Irlande du Nord.

Qu’est-ce que le partage du pouvoir et pourquoi ce système est-il utilisé ?

Mais il a prévenu que le DUP ne pourrait bouger qu’une fois que le gouvernement britannique aurait mis en œuvre l’accord.

“Les responsables et l’exécutif de notre parti m’ont mandaté pour aller de l’avant… sur la base des propositions avancées par le gouvernement, sous réserve et sur la base de la mise en œuvre par le gouvernement des mesures de ce paquet”, a-t-il déclaré.

Sir Jeffrey a qualifié le vote de « décisif » et, bien que les détails précis de l’accord n’aient pas encore été publiés, il s’est dit « confiant » dans les progrès qui ont été réalisés.

Il a également déclaré qu’il pensait que le gouvernement pourrait agir « rapidement » pour présenter une législation mettant en œuvre ce qui avait été convenu.

Mary Lou McDonald, Sinn fein leader, s’est dite “optimiste” après avoir entendu les nouvelles de Sir Jeffrey.

“Le Sinn Féin va désormais s’engager avec les partis et les deux gouvernements pour garantir que nous poursuivions tous sans délai”, a-t-elle déclaré.

“Il est essentiel qu’il y ait une stabilité politique pour faire face à l’ampleur de la crise dans nos services publics.

“Concentrons-nous maintenant sur le travail à accomplir et sur les solutions requises pour soutenir les travailleurs et les familles qui veulent et méritent un gouvernement fonctionnel.”

Le secrétaire d’État de l’Irlande du Nord, Chris Heaton Harris, a salué cette mesure et a clairement indiqué que le gouvernement respecterait sa part de l’accord.

L’Irlande du Nord a un type de gouvernance différent du reste du Royaume-Uni en réponse à des décennies de conflit au sein du pays.

Le pays fonctionne selon un modèle de partage du pouvoir conçu dans le cadre de l’accord du Vendredi saint.

Contrairement à une coalition convenue, dans laquelle au moins deux partis conviennent de gouverner ensemble pour former un gouvernement (comme la coalition britannique Conservateurs-Lib Démocrates de 2010 à 2015), il est obligatoire pour Irlande du NordLes partis politiques de partager le pouvoir.

Il doit y avoir des représentants des partis nationalistes, qui veulent l’unité irlandaise, et des unionistes, qui veulent que l’Irlande du Nord reste une partie du Royaume-Uni.

L’exécutif d’Irlande du Nord est composé du premier et des vice-premiers ministres ainsi que de leur cabinet.

L’un des postes les plus élevés à Stormont doit être celui d’un syndicaliste et d’un nationaliste, avec des pouvoirs égaux, et l’un ne peut être en poste sans l’autre.

Le Sinn Fein étant désormais le plus grand parti, ils choisiront le premier ministre tandis que le DUP choisira le vice-premier ministre.

Certaines décisions nécessitent un soutien intercommunautaire, notamment l’élection du président et des vice-présidents, ainsi que les allocations budgétaires.

Lorsque le Parlement se réunira enfin à nouveau, l’élection d’un nouveau président sera la première chose à l’ordre du jour, car il ne peut pas siéger sans lui.