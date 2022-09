Le duo tchèque s’excuse d’avoir battu les sœurs Williams

Serena et Venus Williams ont subi une sortie au premier tour du double féminin de l’US Open

L’équipe tchèque Lucie Hradecka et Linda Noskova ont présenté leurs excuses à la foule new-yorkaise après avoir renvoyé les favorites Venus et Serena Williams au premier tour du double féminin de l’US Open jeudi soir.

Immensément décorés en termes individuels – avec Serena avec 23 titres en simple du Grand Chelem et Venus en capturant sept – les frères et sœurs Williams ont également connu un immense succès en duo au fil des ans.

Ils ont fait équipe pour remporter 14 titres en double du Grand Chelem – dont deux à Flushing Meadows – ainsi que trois médailles d’or olympiques.

Mais ils n’ajouteront pas à ce décompte cette année, et peut-être jamais, après avoir subi une défaite 6-7 (5-7) 4-6 contre Hradecka et Noskova devant une foule exceptionnelle de 23 859 fans au stade Arthur Ashe lors d’un concours. durée de deux heures et cinq minutes.

Reconnaissant qu’ils avaient brisé le cœur des fans locaux dans ce qui est considéré comme un chant du cygne en double pour les Williams, Hradecka a ensuite déclaré aux fans qu’elle était “en état de choc” qu’elle et Noskova avaient prévalu.

Les couples se sont serré la main et se sont embrassés après leur combat. © Elsa / Getty Images





“Je suis tellement désolé pour vous que nous les ayons battus, mais nous sommes si heureux de l’avoir fait”, a ajouté la joueuse de 37 ans, double championne du Grand Chelem en double – remportant l’un de ces titres à New York en 2013 après avoir battu les sœurs Williams en demi-finale.

Ce succès était aux côtés d’Andrea Hlavackova, tandis que la partenaire actuelle Noskova n’a que 17 ans. “Jouer contre les sœurs Williams est un moment spécial pour tout le monde, n’importe qui et n’importe quand”, a déclaré la jeune fille à propos de l’expérience qu’elle a acquise jeudi soir dans le Queens.

Venus et Serena Williams n’ont pas fait leurs propres commentaires d’après-match, mais ont salué la foule alors qu’elles quittaient le terrain pour une ovation debout.

LIRE LA SUITE: Serena Williams annonce ses plans futurs

La sortie anticipée n’était que la deuxième fois que Serena et Venus Williams perdaient leur match d’ouverture en double lors d’un Grand Chelem, la dernière occasion étant à l’US Open en 1997. Leur retour jeudi était leur première grande sortie en double ensemble dans plus de quatre ans.

L’intérêt de la famille Williams pour le tournoi de cette année n’est pas terminé, cependant, Serena, 40 ans, a une rencontre en simple au troisième tour avec l’Australienne Ajla Tomljanovic pour disputer vendredi soir, devant ce qui promet d’être une autre salle comble à Arthur. Stade Ashe.

Lire la suite L’US Open accusé de “manque de respect” à l’adversaire de Williams

Williams a annoncé en août qu’elle était “en évolution” loin du tennis, indiquant que l’US Open serait son dernier tournoi, bien qu’elle ait depuis déclaré à New York qu’elle souhaitait rester “vague” sur ses plans précis.

Venus Williams, 42 ans, est sortie du premier tour du simple féminin aux mains de la Belge Alison Van Uytvanck, mais a évité les questions sur ses propres projets de retraite après cette défaite.

La paire tchèque Hradecka et Noskova affronteront les 13e têtes de série Alexa Guarachi du Chili et Andreja Klepac de Slovénie au prochain tour à New York.