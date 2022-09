Le duo tchèque dominant Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova se sont ralliés pour battre Caty McNally et Taylor Townsend 3-6 7-5 6-1 dimanche et remporter leur troisième titre du Grand Chelem en double de l’année et sixième au total.

Les Américains menaient par un set et 4-1 avant que les médaillés d’or olympiques de Tokyo ne reviennent en force pour terminer leur carrière “Golden Slam” avec leur premier triomphe à New York.

“Nous nous sommes calmés et avons dit d’accord, ce ne sera pas cette fois”, a déclaré Siniakova à propos de leur conversation lorsqu’elles étaient à la traîne dans le deuxième set.

«Je pense que cela nous a aidés et nous avons montré un meilleur tennis après cela. Nous essayions juste de continuer à nous battre et de jouer chaque point. Je suis tellement surpris et très heureux que nous l’ayons fait.

En plus du trophée, la paire, qui a commencé à jouer ensemble en tant que juniors, a récolté un chèque de 688 000 $.

“J’apprécie vraiment que nous jouions toujours ensemble et que tout se passe si bien”, a déclaré Siniakova.

Krejcikova & Siniakova ont terminé le Grand Chelem en carrière ! pic.twitter.com/BApPeGoVYT – Open de tennis des États-Unis (@usopen) 11 septembre 2022

La paire est invaincue dans les tournois de double du Grand Chelem auxquels elle a participé cette année. Ils ont raté Roland-Garros lorsque Krejcikova a attrapé le COVID-19.

“Je ne sais pas comment cela se passe”, a déclaré Krejcikova.

“J’ai trouvé toute la saison vraiment difficile et surtout ce match. C’était vraiment difficile pour nous et je pense que le niveau était élevé des deux côtés… c’est incroyable que nous ayons gagné un autre chelem.

McNally et Townsend, jouant ensemble dans un tournoi majeur pour la première fois, ont été déçus de ne pas avoir pu conclure le match, mais ont déclaré que cela servirait de motivation à l’avenir.

“Celui-ci fait mal”, a déclaré Townsend.

« Mais ce n’est pas la dernière fois que je vais être ici. J’en suis convaincu. J’ai travaillé, j’ai mérité d’être ici, et je pense que tout le monde le voit.

“Je vais continuer à baisser la tête et à moudre et cela va me motiver à aller encore plus fort, alors faites attention à 2023.”

McNally, qui était également finaliste en double à Flushing Meadows l’année dernière, a félicité son partenaire.

“Taylor, j’ai tellement de respect pour vous pour le travail quotidien que je vous ai vu faire”, a-t-elle déclaré à Townsend.

« Tu es une personne formidable. Merci pour ce voyage et j’espère que nous pourrons le refaire.”

