Le duo SpaceX Crew-9 de la NASA atterrit au centre spatial Kennedy et se prépare à « sauver » Sunita Williams de l’ISS

L’équipage SpaceX Crew-9 de la NASA, composé de l’astronaute Nick Hague et du cosmonaute de Roscosmos Aleksandr Gorbunov, est arrivé au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride.

La mission, chargée de ramener les astronautes « bloqués » de Starliner Sunita Williams et Butch Wilmore depuis l’espace, devrait être lancée le 26 septembre.

Hague et Gorbunov seront désormais mis en quarantaine au bâtiment des opérations et des contrôles Neil A Armstrong au Kennedy Centre.

Une fois sur place, ils effectueront une répétition générale de la mission, se coucheront pour aligner leurs périodes de repos et d’éveil avec les exigences de la mission, répéteront les procédures de vol et passeront des appels à leur famille et à leurs amis.

Le SpaceX Crew-9 sera également accueilli par les dirigeants de la NASA lors d’une brève cérémonie de bienvenue. Le directeur adjoint du Centre spatial Kennedy, Kelvin Manning, et le directeur adjoint du programme d’équipage commercial de la NASA, Dana Hutcherson, participeront à la cérémonie.

La cérémonie sera diffusée en direct sur NASA+ et sur le site Web de l’agence.

Hague et Gorbunov s’envoleront vers la Station spatiale internationale en tant que commandant et spécialiste de mission, respectivement, dans le cadre d’un vol à deux membres d’équipage à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX et d’un vaisseau spatial Dragon. En plus du 26 septembre (à 14h05 EDT ou 23h35 IST), des opportunités de lancement sont disponibles les 27 et 28 septembre.

Selon la NASA, Hague et Gorbonov feront partie de l’équipage de l’Expédition 72 à bord de l’ISS. Ils rejoindront les astronautes de la NASA Sunita Williams et Butch Wilmore, ainsi que Don Pettit, et les cosmonautes de Roscosmos Alexeï Ovchinine et Ivan Vagner. La mission Crew 9 portera à sept le nombre de membres de la station spatiale.

La mission Crew 9 n’a pas de pilote Au départ, lorsque la mission Crew 9 de SpaceX devait être lancée avec quatre astronautes, c’est Nick Hague qui était le pilote assigné à la mission. Mais lorsque l’équipage a changé, c’est Nick Hague qui s’est vu attribuer le rôle de commandant de la mission Crew 9.