Le duo se sépare après 2 ans – Hollywood Life

Bella Hadid26 et Marc Kalman auraient décidé de mettre fin à leur romance de deux ans, a déclaré une source Divertissement ce soir le 19 juillet. Le point de vente a révélé que les anciens tourtereaux avaient rompu plus tôt ce printemps. « Ils étaient très amoureux, mais la relation a finalement suivi son cours et ils ont décidé d’en finir. Bella est une personne très gentille, mais elle lutte avec la pression de la célébrité », a déclaré l’initié au point de vente.

Plus encore, la scission survient alors que la jeune femme de 26 ans prend le temps de prendre soin de sa santé. « Bella prend un congé bien mérité pour traiter sa maladie de Lyme », a poursuivi la source. « Elle n’est pas en cure de désintoxication et n’a jamais eu de problème d’alcool ou de drogue. » L’initié a affirmé que la rupture était « à l’amiable » et que Bella s’était donnée la priorité pour le moment. « Sa séparation avec Marc a été amicale et elle est toujours quelqu’un qui prend soin d’elle-même et a été très ouverte à ce sujet », ont-ils déclaré.

Le directeur artistique et Bella ont été liés pour la première fois en juin 2021, cependant, elle n’a confirmé leur romance qu’au début de juillet de cette année. À l’époque, la beauté brune s’est rendue sur Instagram et a partagé une photo supprimée depuis de la paire en train de se mettre à l’aise. Dans l’instantané, Bella et Marc se sont étreints passionnément alors qu’il se penchait pour un gros baiser. Malgré leur poste de PDA, Marc et son désormais ex ont gardé leur relation principalement à l’abri des projecteurs tout au long des deux années qu’ils ont fréquentées.

Comme mentionné ci-dessus, la rupture de Bella et Marc survient au milieu du Vogue Le mannequin de couverture aurait pris un congé pour se concentrer sur sa santé. La fille de Yolande et Mohamed Hadid aurait commencé à traiter sa maladie de Lyme « quotidiennement », le 19 juillet HE rapport. « Bella Hadid suit un traitement quotidien contre la maladie de Lyme », a déclaré la source du point de vente. « Il y a neuf mois, Bella a décidé qu’elle voulait arrêter de boire, alors elle a arrêté. Elle est sobre depuis neuf mois et n’a jamais eu de problème d’alcool ou de drogue. Bella n’est pas en cure de désintoxication.

La fashionista a été diagnostiquée pour la première fois avec la maladie de Lyme vers la fin de 2013, selon le blog Bravo de sa mère. Malgré cela, elle n’a rendu public ses problèmes de santé qu’en 2016. Depuis lors, Bella a parlé de sa maladie de Lyme en cours et a souvent partagé les problèmes qui l’accompagnent via les réseaux sociaux. Outre sa santé, sa séparation d’avec Marc survient quatre ans après sa rupture avec The Weeknd (né Abel Tesfaye)33 ans. Bella et le hitmaker « Starboy » ont été intermittents de 2015 jusqu’à leur rupture finale en 2019.

