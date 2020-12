Le Samsung Galaxy S20 FE a été laissé de côté lorsque le trio principal S20 a commencé à recevoir la mise à jour One UI 3.0 + Android 11 – pas surprenant, étant donné que la mise à jour FE était prévue pour février. Mais c’est une surprise, la mise à jour est en cours de déploiement en Russie.

Pour être clair, cette mise à jour (G780FXXU1BTL1) concerne la version 4G du téléphone alimentée par Exynos. Cependant, Samsung ne vend pas la version Snapdragon / 5G en Russie, alors ne lisez pas trop là-dessus.

Il y a généralement une courte période d’essai pendant laquelle Samsung déploie une mise à jour dans une seule région et si tout se passe bien, il la publie dans le monde entier.

C’est exactement ce qui s’est passé avec la mise à jour One UI 3.0 pour le Galaxy Note20 (et 5G et le Galaxy Note20 Ultra (et 5G). Les unités AT&T l’ont d’abord et maintenant la mise à jour est déployée sur les téléphones en Slovaquie. Elle s’étendra probablement à d’autres régions assez tôt.

En plus d’apporter Android 11, One UI 3.0 a de multiples améliorations des fonctions et du polissage visuel de l’interface. La mise à jour comprend également le correctif de sécurité de décembre 2020 pour le Galaxy S20 FE et le Note20.

Vérifiez si vous avez reçu une notification pour la mise à jour OTA – il peut s’écouler quelques jours avant qu’elle ne vous parvienne, alors soyez patient. Et si vous n’êtes pas patient, vous pouvez suivre les liens Source pour télécharger manuellement le nouveau firmware.

