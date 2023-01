Le duo russe de patinage artistique envisage de passer en Israël – médias

Diana Davis et Gleb Smolkin ont représenté l’équipe ROC aux Jeux olympiques de Pékin

La patineuse artistique russe d’origine américaine Diana Davis et son partenaire de compétition Gleb Smolkin sont en pourparlers pour changer d’allégeance nationale à l’équipe nationale israélienne, selon un rapport de RIA Novosti.

Davis, qui est le seul enfant de l’entraîneur russe de patinage artistique Eteri Tutberidze, avec son partenaire Smolkin sont parmi les athlètes les plus en vue de leur sport, et peuvent lister la Coupe CS Varsovie 2021 et une médaille d’argent nationale russe 2022 parmi leurs distinctions collectives après leur transition réussie des rangs juniors en 2021.

Gleb Smolkin, quant à lui, est le fils du célèbre acteur russe Boris Smolkin.

Bien qu’aucune décision finale quant à leur avenir n’ait encore été prise, une déclaration définitive est attendue dans un avenir proche – les sanctions sportives en cours imposées à la Russie depuis février de l’année dernière étant considérées comme un facteur clé dans leur décision.

On pense que si les athlètes russes sont réadmis dans le sport international dans un proche avenir, Davis et Smolkin pourraient continuer à représenter la Russie sur la scène internationale.

Il a déjà été rapporté que le duo envisageait de rejoindre l’équipe nationale des États-Unis, bien que les deux patineurs aient par la suite nié ces informations.

Le duo s’entraîne ensemble aux États-Unis et n’a encore participé à aucune compétition en Russie cette saison.

Peu de temps après le début de l’opération militaire de l’année dernière en Ukraine, le Comité International Olympique (CIO) a formulé des recommandations visant à restreindre l’influence russe sur la scène sportive internationale – un dicton auquel ont ensuite adhéré de nombreuses fédérations sportives différentes.

Cependant, plus récemment, le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré qu’il souhaitait que les sanctions aient le moins d’impact possible sur les athlètes russes en particulier – tout en appelant également au maintien des restrictions dans leur état actuel.