Le duo Razr 2023 de Motorola arrive le 1er juin

Les téléphones Motorola Razr de nouvelle génération dont on parle depuis longtemps ont enfin une date de sortie – les téléphones pliables à rabat seront introduits le 1er juin. une option plus économique avec le Razr 40.

Les rumeurs suggèrent que le Razr 40 Ultra offrira un écran OLED pliable FHD+ de 6,9 ​​pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou 144 Hz et un écran de couverture OLED de 3,5 pouces. L’appareil sera équipé du chipset Snapdragon 8+ Gen 1, de 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Le téléphone offrira une caméra principale de 12 MP et un jeu de tir ultra large de 13 MP et une batterie de 3 640 mAh avec une charge de 33 W. Le Razr 40 Ultra devrait démarrer à 1 299 € en Europe.









Rendus des Motorola Razr 40 Ultra et Razr 40

Les spécifications du Razr 40 ne sont pas si détaillées, mais nous pouvons nous attendre à ce que Motorola réduise les coûts à tous les niveaux, y compris un écran de couverture plus petit pour atteindre le prix de lancement supposé de 899 €.