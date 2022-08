Le duo pilote américain mère-fille crée l’histoire en volant ensemble

Piloter des avions est une activité routinière pour les pilotes mais pour ce duo, venu des USA, leur vol récent s’est avéré plus que spécial. Le capitaine Holly Petitt et le premier officier Keely Petitt sont devenus le premier duo pilote mère-fille de l’histoire de leur compagnie aérienne lorsqu’ils ont volé de Denver à Saint-Louis le 23 juillet. Dans une vidéo partagée par Now This sur Instagram, Holly Petitt peut être vu ceci moment privilégié avec les passagers en annonçant l’exploit historique à l’intérieur de l’avion. “Merci à tous d’être là. C’est une journée très excitante pour nous et pour Southwest Airlines, une journée très spéciale. Nous sommes le premier duo mère-fille sur le pont d’envol de Southwest Airlines. Alors merci d’être là », peut-on l’entendre dire.

Ce duo mère-fille est entré dans l’histoire en tant que copilotes sur le pont d’envol de Southwest Airlines pic.twitter.com/KeXCYsY5wU — NowThis (@nowthisnews) 3 août 2022

Holly, qui a d’abord commencé comme hôtesse de l’air après l’université, a ensuite décidé de prendre le volant. Elle a suivi des cours de pilotage et obtenu ses certificats tout en élevant sa famille en tant que mère à plein temps, a déclaré Southwest dans un communiqué de presse.

Comme sa mère, Kelly aussi avait le virus de l’avion et elle rêvait de devenir pilote à l’âge de 14 ans. Elle a obtenu une licence de pilote et a rejoint la compagnie aérienne en tant que stagiaire en 2017 avant de finalement devenir pilote.

« C’est un rêve devenu réalité », a déclaré Holly. « D’abord, j’ai trouvé cette carrière et j’en suis tombée amoureuse, puis un de mes enfants est tombé dans cette carrière et est tombé amoureux de cette carrière aussi. C’est surréaliste », a déclaré Holly.

Dans une histoire similaire en Inde, un duo de pilotes mère-fils a été vu voler ensemble à l’occasion de la fête des mères. Dans le clip partagé par les compagnies aériennes sur les plateformes de réseaux sociaux, le fils a été vu accueillant sa mère avec un bouquet de fleurs avant de parler du sentiment de copilotage avec elle.

Parlant au téléphone en vol, le fils a déclaré qu’il avait volé en tant que passager sur de nombreux vols de sa mère, mais que c’était la première fois qu’il avait la chance de voler avec elle.

