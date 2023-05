Le duo père-fils d’Eyewris conclut un accord avec tous les investisseurs

De nombreux candidats à « Shark Tank » concluent un accord avec un, voire deux, des juges investisseurs de l’émission de téléréalité sur l’entrepreneuriat.

Rares sont ceux qui réussissent à convaincre les cinq investisseurs de la série de conclure un accord ensemble. Le duo père-fils Mark et Kenzo Singer ont réussi l’épisode de vendredi de l’émission ABC, décrochant une offre d’investissement combinée de 125 000 $ de chaque investisseur en échange de 20 % de leur société de lunettes de lecture basée à Santa Barbara, Eyewris.

Les lunettes pliables « s’ouvrent et se ferment à ressort », se transformant en bracelet pour un port facile en déplacement, a expliqué Kenzo, le fils de Mark. Le design a été inspiré par son propre père, un menuisier passionné qui se trouve être le créateur de Gorilla Glue.

« En vieillissant, j’avais de plus en plus besoin de lunettes de lecture et elles n’étaient jamais avec moi quand j’en avais besoin », a déclaré Mark. « Je pensais que la solution était d’acheter une douzaine de paires et de les mettre partout. Je n’en avais toujours pas quand j’en avais besoin. »

Kenzo, un ingénieur en structure diplômé de l’Université Cornell, a décidé de mettre son expertise à profit. Peu de temps après, il a quitté son travail d’ingénieur pour fabriquer des lunettes à plein temps. « La physique à l’échelle d’un gratte-ciel s’applique également à quelque chose d’aussi petit qu’une paire de lunettes de lecture », a-t-il déclaré.

Les Singers ont initialement demandé 25 000 $ en échange de 5% de la société. Mais ils n’avaient pas besoin d’argent : Gorilla Glue est populaire depuis des décennies, aidant Mark à investir 630 000 $ de son propre argent dans Eyewris, a-t-il déclaré.

De plus, la nouvelle société était déjà rentable depuis seulement neuf mois, a ajouté le duo – bien qu’elle n’ait rapporté qu’environ 28 000 $ de ventes à vie au moment du tournage.

Cela a incité l’un des investisseurs, Daymond John, à demander: « Pourquoi avez-vous besoin d’un requin? »

« Votre bien le plus précieux n’est pas votre argent, c’est votre temps », répondit Mark en s’étouffant. « Je n’ai pas le courage de créer une autre entreprise. Mon temps est passé. Ma principale raison d’être ici est de laisser Kenzo entre de bonnes mains, et par là, je veux dire avec des gens qui réussissent, intelligents, honnêtes et éthiques comme vous. «

L’un des autres investisseurs, Lori Greiner, a visiblement craqué et a été le premier à faire une offre : 25 000 $ pour une participation de 10 %. « Je connais ce métier, je sais ce qu’il faut. J’ai fait des millions de dollars en lunettes de soleil… et je pense que c’est vraiment ingénieux », a-t-elle déclaré.

Kevin O’Leary a suivi, offrant 50 000 $ pour une participation de 10 %. « Je sais comment faire exploser ça énorme », a-t-il déclaré. « C’est une situation extraordinaire. »

Une guerre d’enchères s’ensuivit. avec John demandant à Greiner s’ils pouvaient s’associer. Les Singers sont intervenus, affirmant qu’ils ne voulaient pas renoncer à 10% de leur entreprise pour une quelconque somme d’argent.

Sentant apparemment un bluff, O’Leary a proposé de rejoindre Greiner et John, donnant potentiellement à Eyewris l’accès à trois Sharks pour une participation de 10%. Lorsque les deux investisseurs restants, Mark Cuban et Barbara Corcoran, ont tenté d’intervenir, le groupe a décidé de prendre un moment pour délibérer.

Ils sont revenus avec une offre collective : 125 000 $ pour une participation de 25 %. « Chaque Shark veut vous soutenir les gars », a déclaré O’Leary. « Pratiquement n’arrive jamais. »

Kenzo a répliqué avec 20%, et les investisseurs ont accepté.

« Je ne pourrais pas être plus fier de mon père », a déclaré Kenzo après avoir conclu l’accord. « Je ne l’ai jamais vu devenir émotif comme ça. »

Divulgation: CNBC détient les droits exclusifs de câble hors réseau sur « Shark Tank ».

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez le rapport gratuit de CNBC, 11 façons de savoir si nous sommes en récession, où Kelly Evans passe en revue les principaux indicateurs indiquant qu’une récession approche ou a déjà commencé.