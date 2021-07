Le duo père-fille ravit les utilisateurs de Twitter en portant des tenues assorties à la banane

Les tout-petits sont définitivement la prunelle de tous et c’est assez clair quand nous voyons d’adorables photos et vidéos de bébés devenir virales sur les réseaux sociaux. C’est un défi, surtout pour les nouveaux parents, d’élever leur enfant. Mais les parents ne reculent pas et font de leur mieux pour rendre cette nouvelle phase de leur vie à la fois agréable et mémorable. Quelque chose sur une note similaire est apparu récemment lorsqu’un père a décidé de se jumeler avec sa petite fille. Le joli duo père-fille gagne désormais le cœur de tout le monde sur Internet.

J’ai entendu mon mari murmurer à notre fille qu’il avait commandé quelque chose sur Amazon pour elle. Puis je suis rentré de l’épicerie aujourd’hui à ça. pic.twitter.com/1AXk7rXBfJ– Anna Gazmarian (@anna_gazmarian) 19 juillet 2021

La mère de la petite fille, l’écrivaine-éditrice Anna Gazmarian a entendu son mari murmurer quelque chose à propos d’offrir quelque chose à leur fille. Elle ne savait pas qu’il parlait de tenues originales pour eux. La famille vit à Durham, une ville de Caroline du Nord. Elle a partagé une photo de son mari et de sa fille en tenue de banane et a écrit qu’elle était revenue de l’épicerie pour voir cela. La publication hilarante a pris d’assaut les médias sociaux et a reçu beaucoup d’amour et d’appréciation de la part des utilisateurs de Twitter. La publication a reçu plus de 2000000 likes et plus de 800 commentaires.

De nombreux utilisateurs ont exprimé leurs pensées et partagé la publication, tandis que d’autres sont devenus gagas devant le visage souriant et pur du bébé. Un utilisateur a écrit qu’il voulait essayer cela aussi, mais avec des costumes de t-rex et le thème de Jurassic Park en arrière-plan. Un autre est allé de l’avant et a appelé la publication « un nettoyage de la chronologie ».

La photo a sûrement donné à de nombreux parents des idées de séances photo à essayer avec leurs enfants. Certains parents ont même partagé leur version de la photo de tenues assorties à la banane sur les réseaux sociaux. C’était amusant de voir une conversation enjouée entre des parents qui veulent profiter pleinement de la parentalité et s’amuser avec leurs enfants.

