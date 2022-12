Le duo père-fille assiste aux matchs des Rockets de Kelowna depuis 18 ans

Les sports et les traditions vont de pair, qu’il s’agisse d’y jouer ou de les regarder, et ils perdurent, quel que soit l’âge.

Depuis 18 ans, Bert Evans, 91 ans, et sa fille Sandi (70 ans) assistent ensemble aux matchs des Rockets de Kelowna.

La famille Evans a déménagé à Kelowna en 1969 mais ne s’est jamais intéressée au jeu des Rockets jusqu’à ce que l’occasion se présente au travail de Sandi.

“Je pense que nous avons commencé à y aller principalement parce qu’il y avait beaucoup de gens dans mon bureau qui y allaient régulièrement et ça a juste grandi à partir de là”, a déclaré Sandi à Capital News.

Sandi a amené son père à un match pendant la saison 2004-05 et ils ont tous les deux adoré, décidant d’obtenir des abonnements. En raison du succès des Rockets à l’époque, il était difficile d’obtenir des abonnements, mais ils ont attendu et les ont maintenant depuis 15 ans.

Aujourd’hui âgé de 91 ans, Bert peut toujours assister à des matchs car ils sont assis dans leurs billets facilement accessibles dans la section 116.

“C’est vraiment important pour lui, surtout pendant l’hiver, ça le fait sortir et il en profite totalement”, a déclaré Sandi. “Il ne peut pas sortir jouer au golf quand il y a de la neige au sol.”

Bert assiste aux matchs des Rockets l’hiver et joue au golf au Kelowna Golf and Country Club l’été. Il y est membre depuis plus de 50 ans.

Au fil des ans, les deux ont vu beaucoup de hockey, à travers les hauts et les bas, mais peu importe comment l’équipe se porte, leur lien avec l’équipe signifie beaucoup pour eux.

“Je pense que c’est la combinaison de voir les jeunes gars grandir et de pouvoir voir leur carrière se développer dans la LNH”, a déclaré Sandi. “C’est un régal.”

Sandi a également déclaré qu’il était difficile de choisir un joueur préféré au cours des 18 dernières années, car le roulement de la liste peut être drastique à chaque saison.

Dans tout ce qu’ils ont regardé au hockey, ils ont vu de nombreux joueurs de renom traverser la ville, et ils l’ont fait mardi soir (29 novembre) lorsque le meilleur espoir du hockey Connor Bedard est venu en ville, mais Sandi a fait l’éloge de l’attaquant des Rockets Andrew Cristall .

“C’etait intéressant [seeing Bedard], mais j’ai vraiment aimé voir Andrew Cristall faire aussi bien que lui », a déclaré Sandi. “Il est un peu dans l’ombre parce que vous entendiez ‘Bedard’ tout le temps.”

