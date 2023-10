Le duo Morris QB-WR composé de Carter Button et AJ Zweeres est en tête du livre des records scolaires – Shaw Local

MORRIS — On ne peut nier que le football de Morris a une riche tradition.

Depuis 1979, la première fois que Morris a participé aux séries éliminatoires de l’IHSA, le programme est apparu 36 fois en séries éliminatoires. Il a remporté trois championnats d’État et a été huit fois finaliste.

Au cours de cette période, plusieurs joueurs se sont démarqués au point de devenir des légendes dans la ville et à l’école.

L’édition de cette année affiche une fiche de 7-0 et a permis à l’école de décrocher sa 37e participation aux séries éliminatoires. En tête de la charge se trouve le duo quart-arrière senior/récepteur large composé de Carter Button et AJ Zweeres. Non seulement ils mènent l’équipe cette saison, mais ils sont désormais au sommet de leur carrière.

« Ce qui est génial pour moi, c’est que ce que font Carter et AJ est le reflet de l’équipe, et ils seront les premiers à vous le dire. » — Alan Thorson, entraîneur-chef du football de Morris

Button a lancé trois passes de touché, dont deux à Zweeres, vendredi soir lors d’une victoire de 48-7 contre Woodstock. Cela a porté son total de passes de touché en carrière à 43, ce qui a battu le record scolaire qu’il avait partagé avec Todd Schultz, qui a ensuite été titulaire à Michigan State en 1997. Le prochain sur la liste avec 34 touchés est Jason Knapp.

Pour la saison, Button a complété 71 des 111 passes (64 %) pour 1 254 verges et 20 touchés contre une seule interception. Pour sa carrière, il est 174 sur 264 (66%) pour 2 656 yards et 43 touchdowns et seulement cinq interceptions. Il compte également 78 tentatives au sol au cours de sa carrière pour 373 verges et cinq touchés.

« Je ne savais pas jusqu’à lundi que j’étais à égalité pour le record de l’école pour les passes de touché », a déclaré Button. « Entraîneur [offensive coordinator Justin] Zink me l’a dit à l’école ce jour-là.

« Quand on pense à tous les joueurs qui sont passés par ici et aux excellents quarts que nous avons eu, être en tête de cette liste est plutôt cool. Cela aide aussi d’avoir un récepteur comme AJ. Je sais que si j’ai des ennuis, je peux toujours le chercher et le lui lancer, et il fera très probablement un bon jeu. »

Zweeres est répertorié comme receveur large, mais il fait un peu de tout. Il a capté 30 passes pour 639 verges jusqu’à présent cette saison, avec 11 touchés. Il a également porté le ballon neuf fois pour 70 yards et trois touchés, compte 33 plaqués, quatre interceptions et un échappé forcé en défense, a renvoyé sept coups d’envoi pour 183 yards (26,14 de moyenne) et neuf bottés de dégagement pour 191 yards (20,11 de moyenne) et deux touchés.

Au cours de sa carrière, Zweeres compte 78 réceptions pour 1 325 yards et 24 TD, a porté 55 fois pour 415 yards et 10 TD, compte 29 retours de bottés pour 722 yards et un touchdown et 32 ​​retours de punt pour 630 yards et trois TD. Il se trouve au sommet de la liste des verges sur réception en carrière, puisqu’il a dépassé la marque de Jerry Mettille – établie dans les années 1960 – de 1 290 vendredi soir. Il avait déjà reçu la marque TD avant vendredi.

Le prochain sur la liste est Frank Varner, un receveur remarquable de l’équipe finaliste de classe 3A de 1979 et de l’équipe de championnat d’État de classe 3A de 1980 et le père des étudiants de deuxième année actuels de Morris, Bryce et Brady Varner, qui jouent tous deux avec l’université cette année. , avec 17 touchés et Ryan Sylvester, qui a joué à Western Michigan, avec 14.

AJ Zweeres (à gauche) de Morris pose avec Frank Varner après une récente victoire de Morris. Zweeres a battu le record scolaire de Varner pour les réceptions de touché en carrière. (Rob Oesterle)

« Je sais toujours que Carter va me remettre le ballon au bon endroit », a déclaré Zweeres. « Il peut mettre le ballon dans une fenêtre étroite.

« Nous travaillons sur des trucs tout le temps – évidemment, à l’entraînement, mais chaque fois qu’il y a un ballon de football là-bas, nous allons le ramasser et le lancer. Et un grand bravo à notre ligne offensive. Carter n’a pas vraiment été touché toute l’année, il a donc le temps de lire la défense et de savoir où lancer le ballon.

Alan Thorson a été l’entraîneur-chef de Morris au cours des 12 dernières saisons et fait partie du staff depuis 2005. Il a vu beaucoup de grands joueurs aller et venir au sein du programme, de John Dergo, Jamie Cumbie et Alex Perry à Danny Friend et Zach Cinnamon à Mitch Mayberry et Kam Dransfeldt et Tyler Spiezio et les frères Sobol, Reese, Griffan et Keegan.

Il place Button et Zweeres tout près du sommet.

« Je pense que Carter est le meilleur quart-arrière que j’ai jamais entraîné », a déclaré Thorson. « Il y a eu de grands noms qui sont passés par ici. Todd Schultz, qui était quarterback de DI, Jason Knapp, Bill Button [no relation to Carter], Jim Feeney, Austin Feeney, Zach Cinnamon. Et Carter est à leurs côtés. Il n’est pas tape-à-l’œil et ne parle pas de lui-même, mais quelle que soit l’université qu’il choisira, il en obtiendra une bonne.

« AJ, pour moi, est le meilleur joueur polyvalent que nous ayons eu ici depuis John Dergo. C’est un joueur différent, mais il fait bouger les choses lorsqu’il touche le ballon. Regardez tous les excellents récepteurs que nous avons eu. Frank Varner, Ryan Sylvester, Kelly Dransfeldt, Mike Wright, Tyler Spiezio. AJ est devant eux tous.

« Ce qui est génial pour moi, c’est que ce que font Carter et AJ est le reflet de l’équipe, et ils seront les premiers à vous le dire. Si la ligne offensive ne donne pas à Carter le temps de lancer, il ne pourra pas transmettre le ballon à AJ, et ils le savent tous les deux.

Le duo tentera d’ajouter à ses records scolaires cette semaine à Ottawa avant de terminer la saison régulière à domicile contre son compatriote Sycamore, invaincu, dans un match qui devrait déterminer le championnat Kishwaukee River/Interstate 8 White.