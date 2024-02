Le duo mère-fille de la galerie LouiSimone Guirandou sont les champions de l’art contemporain africain

Marché de l’art

Maxwell Rabb

Gazelle Guirandou a hérité de son amour pour l’art de sa mère, Simone Guirandou-N’Diaye : historienne de l’art et co-fondatrice de la galerie LouiSimone Guirandou à Abidjan, Côte d’Ivoire. «J’ai eu le [art] virus de ma mère », a déclaré Gazelle à Artsy, rappelant à quel point les premiers voyages dans les galeries et les musées étaient un incontournable des vacances en famille. Cette passion a été nourrie dans une maison qui a également été la première itération de la galerie, commençant en 1985 avec de petites expositions dans les jardins. “Le plus drôle, c’est que lorsque nous étions plus jeunes, lorsque cela a commencé à la maison, tout le monde était déjà impliqué”, a-t-elle déclaré. “Nous avons toujours été autour de l’art à la maison avec mes parents.”

Motivée par cette mission, LouiSimone Guirandou est devenue réputée pour son dévouement envers les artistes régionaux, nourrissant ainsi la scène artistique contemporaine émergente à travers le continent. L’engagement de Gazelle à présenter un large éventail de talents est évident dans le programme ambitieux d’expositions de la galerie. “Cette année, j’aurai plus d’expositions personnelles que jamais auparavant”, a déclaré Gazelle. Sa programmation 2024 comprend des expositions personnelles d’artistes basés dans des pays comme le Mali, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie et le Sénégal.

Ce modèle pratique est particulièrement important à l’heure où la galerie présente son programme au public international. Depuis 2020, la galerie participe à la 1-54 Art Fair à Londres, New York et Paris. Gazelle y rappelle que les œuvres de l’artiste malien Ange Dakouo et du peintre ivoirien Sess Essoh ont séduit les collectionneurs parisiens, où elles ont failli être épuisées.

« C’est très important pour nous de rendre visite à ces artistes et de visiter les studios, parce que parfois, quand il ne s’agit que de photos, on dit : « Oh, j’aime ça. J’aime ce qu’il fait”, a déclaré Gazelle. “Mais ensuite, je pense qu’il est toujours très important d’entrer en contact, d’avoir une relation plus étroite avec les artistes, et de se mettre d’accord ensemble sur la manière dont nous voulons promouvoir cet art.”

L’approche de Gazelle et Simone va au-delà de la simple planification d’expositions ; cela implique un processus méticuleux de sélection et de collaboration d’artistes. La galerie se considère comme un partenaire de ses artistes, conçu pour les aider à nourrir et accroître leur notoriété dans le monde de l’art. Inspirée par l’exposition dans le jardin organisée par ses parents, Gazelle estime que le galeriste doit jouer un rôle actif et responsable dans la carrière de l’artiste.

“J’emmène la galerie dehors [Côte d’Ivoire]. Je le rends international », a déclaré Gazelle. « Je veux exposer mes artistes en Côte d’Ivoire, mais ensuite je veux qu’ils voyagent. »

De retour à Abidjan, la galerie continue d’investir dans la scène artistique locale, favorisant un environnement favorable aux artistes à travers diverses initiatives. Il s’agit notamment de résidences d’artistes et de collaborations avec des ONG, visant à promouvoir la prochaine génération de talents et à assurer la pérennité de l’écosystème artistique. Plus récemment, la galerie a travaillé avec l’association de défense des droits humains Association Imagine Le Monde pour aider à promouvoir l’éducation artistique dans la région. Ensemble, la galerie et l’ONG ont organisé des visites d’ateliers et des ateliers animés par des artistes pour les enfants. Pour l’avenir, Gazelle a l’intention de travailler avec davantage d’ONG et d’organisations locales pour lancer des programmes d’éducation artistique pour les enfants de la région.

Simone, aujourd’hui âgée de 93 ans, fait toujours partie intégrante du quotidien et de la philosophie de la galerie. Gazelle réfléchit souvent à l’influence de sa mère et recherche son avis sur de nouvelles découvertes artistiques. “Même lorsque je découvre une artiste, j’aime qu’elle me fasse part de son ressenti”, a déclaré Gazelle.