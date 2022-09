Le duo mère-fille de Kelowna défile pour la recherche sur le myélome multiple

La Marche Myélome Multiple de Myélome Canada est de retour à l’échelle nationale et Kelowna y participe pour la septième fois.

À Kelowna, la marche de cinq kilomètres pour aider à amasser des fonds pour la recherche sur le myélome. L’événement frappe à la maison pour Joyce Hannett et sa fille, Susan Schmalz, qui participent à l’événement chaque année.

Hannett a reçu un diagnostic de myélome multiple en août 2009.

“C’était éprouvant pour les nerfs et effrayant”, a déclaré Schmalz. « Je dois dire que ma mère a commencé à comprendre que quelque chose n’allait pas avec les types de tests que son médecin lui faisait faire, mais nous étions tous encore dans le déni. Et, pour aggraver les choses, le myélome était un cancer dont aucun d’entre nous n’avait jamais entendu parler ou dont personne ne savait quoi que ce soit.

Le myélome est le deuxième type de cancer du sang le plus répandu au Canada. Alors que Hannett, qui a maintenant 82 ans, n’a jamais atteint la rémission, elle espère que des événements comme celui-ci aideront à sensibiliser et à faire des progrès pour se rapprocher d’un remède.

“Je suis l’un des plus chanceux”, a déclaré Hannett. “Je suis reconnaissant d’être en vie et de faire partie de la vie de mes enfants, Susan et Kevin, et de mes deux petits-enfants, Christopher et Josie.”

Tout en aidant sa mère tout au long de son parcours, Schmalz est devenue la dirigeante du Kelowna Myeloma Support Group et de la Kelowna Multiple Myeloma March.

“Lorsque vous avez un être cher qui a un cancer incurable comme le myélome, vous ferez n’importe quoi pour l’aider”, a déclaré Schmalz. « Vous espérez qu’il y aura des options de traitement disponibles en cas de besoin et que les chercheurs trouveront un remède. Je suis tellement fier du travail que nous faisons avec le Groupe de soutien et la Marche. Nous avons créé un élan au fil des ans en tant que communauté et nous sommes reconnaissants du soutien indéfectible de Myélome Canada.

Cette année, la marche de Kelowna n’est qu’une des 34 marches organisées à l’échelle nationale le dimanche 17 septembre. Myélome Canada s’est fixé l’objectif d’amasser 750 000 $ à travers le pays, dont 20 000 $ provenant de l’événement de Kelowna. Au 1er septembre, plus de 225 000 $ avaient été amassés.

Partout dans la province, la marche se déroule également à Kamloops, Prince George, Vancouver, l’île de Vancouver (non précisée) et White Rock.

« Chaque année, nous nous rapprochons de la découverte d’un remède », déclare Martine Elias, directrice générale de Myélome Canada. « C’est pourquoi les fonds amassés lors de la Marche myélome multiple de Kelowna sont si importants. Ils contribueront à faire avancer la recherche sur le myélome et à améliorer la vie des Canadiens touchés par cette maladie dévastatrice.

L’événement de Kelowna débutera à 10 h au Kerry Park.

Pour vous inscrire, faire un don ou obtenir des informations générales, visitez Myélome Canada.

