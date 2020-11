Le duo LA Galaxy Efrain Alvarez et Julian Araujo dans l’équipe USMNT

Efrain Alvarez et Julian Araujo, deux ressortissants mexicains-américains de LA Galaxy, seront au camp de l’USMNT la semaine prochaine à Fort Lauderdale, en Floride, ont déclaré des sources à ESPN.

La nouvelle Alvarez, 18 ans, participera au camp sous la direction de l’entraîneur-chef Gregg Berhalter a été rapportée pour la première fois par le Podcast éraflé.

Alvarez, originaire de l’Est de Los Angeles, intéresse depuis longtemps les équipes nationales du Mexique et des États-Unis, mais il est représenté El Tri à la Coupe du monde des moins de 17 ans l’an dernier au Brésil, marquant quatre buts en sept matchs.

Alvarez était dans le camp mexicain des moins de 20 ans plus tôt ce mois-ci à Mexico, mais fera partie d’une équipe américaine pour la première fois depuis qu’il a été capitaine des moins de 15 ans en 2016.

Araujo, son coéquipier de Galaxy, âgé de 19 ans, d’Alvarez, qui peut jouer à l’arrière droit ou à l’aile droite, a également été courtisé par le Mexique, mais sera en Floride la semaine prochaine avec l’équipe américaine pour l’entraînement et un match amical le 9 décembre contre El Salvador.

Araujo est un autre espoir de la jeunesse de premier plan et vient de connaître personnellement une saison positive avec le Galaxy, dans lequel il a commencé 17 matchs. Il faisait partie de l’équipe américaine des moins de 20 ans pour la Coupe du monde de l’an dernier, mais n’a pas vu le peloton.

Le natif de Lompoc, en Californie, n’a jamais joué pour le Mexique et n’a pas encore reçu son passeport mexicain pour pouvoir rejoindre un camp, selon des sources, mais El Tri l’entraîneur-chef Gerardo “Tata” Martino a essayé de l’amener à bord.

“Araujo va vraiment très bien”, a déclaré Martino lors d’une conférence de presse en septembre. “J’ai eu des contacts avec lui il y a environ 20 jours. Je lui ai dit que j’espérais qu’il pourrait faire partie de l’équipe nationale mexicaine.

“Il nous a dit qu’il en reparlerait avec sa famille et son agent sur le chemin qu’il emprunterait [at national team level], mais ce sont deux garçons (Araujo et Alvarez) pour lesquels nous avons beaucoup d’espoir. »

Araujo a précédemment déclaré que faire un choix sur l’équipe nationale à représenter était une “décision difficile”.

Efrain Alvarez et Julian Araujo de LA Galaxy ne se sont pas encore engagés à jouer pour le Mexique ou les États-Unis. Diego Diaz / Icon Sportswire

Martino a ajouté lors de la même conférence de presse que “[Alvarez] va etre un [Mexican] joueur de l’équipe nationale »et a déclaré qu’il n’y avait« pas besoin de le presser ».

L’USMNT devrait commencer le camp le 1er décembre, tandis que le Mexique devrait jouer jusqu’à la fenêtre internationale de mars prochain.

Ni Araujo ni l’avenir d’Alvarez ne seront liés à l’USMNT s’ils obtiennent des minutes contre la nation d’Amérique centrale parce que ce n’est pas un match dans une compétition officielle. ESPN a également appris que les deux sont intéressés par les clubs européens.

Plus tôt ce mois-ci, le milieu de terrain de 17 ans de Valence, Yunus Musah, a impressionné pour l’USMNT lors de matches amicaux contre le Pays de Galles et le Panama, mais pourrait toujours être éligible pour jouer pour l’Angleterre, l’Italie ou le Ghana plus tard.