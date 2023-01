Le duo joue “Calm Down” de Selena Gomez et Rema sur Tabla, les internautes adorent leur énergie

La musique fusion est extrêmement apaisante si elle est bien faite. Des vidéos fascinantes de musique fusion deviennent virales sur les réseaux sociaux de temps en temps. Et un de ces clips attire maintenant tous les globes oculaires. La vidéo est une interprétation spéciale de la chanson Calm Down de Rema et Selena Gomez. Dans la vidéo virale, on peut voir un duo énergique jouer Calm Down sur tabla au milieu d’un terrain de basket.

Tout en partageant la délicieuse vidéo sur Instagram, l’utilisateur Nihal Singh a écrit: «Mon frère Shobhit Banwait est venu par avion pendant 6 heures, et c’est ainsi que nous avons passé notre temps. FEEL THE VIBE » avec un hashtag « Calm Down ».

Cette publication a enregistré près de 90 000 likes sur Instagram et a été appréciée par les utilisateurs des réseaux sociaux. Le fait que le duo n’ait pas manqué un battement et ait passionnément joué le tabla à la perfection a impressionné les internautes.

Plusieurs utilisateurs ont laissé tomber des commentaires réconfortants et des émoticônes de cœur sur la publication pour professer leur amour pour le duo. Un utilisateur a écrit : « YO… Tellement bon. Des gars époustouflants et incroyables. C’est l’une de mes chansons préférées et vous êtes super rock’n’roll.”

Un autre a écrit: “J’ai adoré les gars, la musique classique indienne est imbattable avec n’importe quelle musique du monde, la performance Rocking.” Un troisième a ajouté : « Je l’ai cassé mon frère ! Je reçois des vibrations de garçon soldat de votre vidéo il y a quelques années. Certains ont même demandé au duo de télécharger la version complète de leur interprétation.

Calm Down de Selena Gomez et Rema est sorti sur YouTube en septembre de l’année dernière. La chanson a reçu un accueil formidable avec plus de 200 millions de vues sur YouTube en quelques mois seulement. C’est l’un des morceaux les plus populaires sur différents sites de médias sociaux et a généré diverses chorégraphies de danse par les fans.

Voici la version complète de la chanson originale :

Avez-vous aimé la version indianisée de la chanson ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici