Le président élu américain Joe Biden et sa colistière Kamala Harris ont été sélectionnés ensemble comme la personne de l’année du magazine TIME après une course très controversée et non conventionnelle en plein milieu d’une pandémie.

Le magazine, qui choisit chaque année une personne qui a eu une influence démesurée sur les affaires mondiales au cours des 12 derniers mois, a nommé Biden et Harris conjointement comme la personne de l’année jeudi soir.

Joe Biden et Kamala Harris sont la personne de l’année 2020 de TIME #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 – TEMPS TEMPS) 11 décembre 2020

«Lors d’une élection historique et sans précédent, Joe Biden a été nommé 46e président des États-Unis»,TIME a déclaré lors de l’annonce de la nomination, ajoutant que« Il a battu le record de l’ancien président Barack Obama pour le plus grand nombre de votes jamais exprimés pour un candidat à la présidentielle. »

Le billet Biden-Harris représente quelque chose d’historique. Personne de l’année ne concerne pas seulement l’année qui s’est déroulée, mais la direction vers laquelle nous nous dirigeons #TIMEPOY https://t.co/H4uzUe8Pli pic.twitter.com/YMylCvbkZT – TEMPS TEMPS) 11 décembre 2020

Bien que le Collège électoral n’ait pas encore officiellement certifié Biden comme le vainqueur de la course 2020, la plupart des grands médias l’ont déclaré vainqueur, malgré une vague de contestations judiciaires du président Donald Trump, qui a allégué à plusieurs reprises une fraude généralisée lors des élections.

Aussi sur rt.com Des lignes de bataille sont tracées alors que 44 États américains choisissent leur camp dans l’épreuve de force dirigée par la Cour suprême au Texas

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!