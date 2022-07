Le duo Ishaan Bhatnagar-Tanisha Crasto passe au 2e tour, Saina Nehwal se retire

La paire indienne de double mixte Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto s’est qualifiée pour le deuxième tour du championnat de badminton de l’Open de Taipei 2022 après avoir battu la paire israélienne de Misha Zilberman et Svetlana Zilberman à Taipei, mardi.

Le duo indien, 47e au classement mondial du badminton, a enregistré une formidable victoire 21-15, 21-8 contre la paire israélienne n° 95 mondiale composée de Misha Zilberman et Svetlana Zilberman.

Les deux équipes ont rapidement quitté les blocs et étaient à égalité 7-7 après les premiers échanges. Cependant, la paire indienne a augmenté son intensité pour prendre une avance de 1-0.

Ishaan et Tanisha se sont classés sixièmes et ont profité de l’élan du deuxième match pour sceller le match en seulement 26 minutes. Ils affronteront l’une des deux paires locales non classées au deuxième tour du tournoi de badminton BWF Super 300.

Le duo d’Ishaan et Tanisha avait fait un début d’année prometteur en remportant le titre Syed Modi International BWF Super 300 en janvier. Cependant, c’est la première fois depuis mai qu’ils dépassent le premier tour.

Les deux autres joueurs de badminton indiens en compétition ce jour-là ont perdu leurs matchs lors du tour de qualification.

Dans le simple messieurs, Sankar Muthusamy Subramanian s’est battu avec acharnement mais a perdu contre Liao Jhuo Fu du Taipei chinois 17-21, 23-21, 17-21 dans un match qui a duré une heure et deux minutes. En simple dames, Keyura Mopati s’est inclinée face à l’Indonésienne Komang Ayu Cahya Dewi 13-21, 14-21 en 33 minutes.

La médaillée de bronze de Londres 2012, Saina Nehwal, quatrième tête de série du simple féminin, s’est retirée du tournoi à la onzième heure. Le double médaillé olympique PV Sindhu a également décidé de ne pas participer à l’épreuve.

Pendant ce temps, Parupalli Kashyap, troisième tête de série du simple messieurs, disputera son match de premier tour mercredi.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.